Lo Thi Phung l’emporte avec la manière aux Championnats d’Asie de MMA 2026

Le Vietnam a remporté la médaille d’or aux Championnats asiatiques d’arts martiaux mixtes 2026, en Chine, après que Lo Thi Phung a contraint son adversaire iranienne à abandonner après seulement 51 secondes en finale, marquant ainsi la seule médaille d’or du pays lors de ce tournoi.

Concourant dans la catégorie féminine, la combattante née en 1998 a vaincu l’Iranienne Akbaridastgerdi Mobina par soumission lors du combat à Luzhou. Dès les premiers échanges, Lo Thi Phung a pris l’ascendant, réduisant rapidement la distance et amenant le combat au sol, où elle a appliqué un étranglement en triangle très efficace. Akbaridastgerdi Mobina a tapé au sol à plusieurs reprises, mais l’arbitre n’est intervenu qu’après quelques secondes, accordant officiellement la victoire à Phung par soumission.

Photos : MMA/CVN

Lo Thi Phung s’est qualifiée pour la finale en battant la Thaïlandaise Thanyaret Suksamran par KO technique en moins de 90 secondes. Elle a contrôlé le rythme dès le début, encaissant un bref échange au sol avant de reprendre le dessus et de placer une série de coups qui ont forcé l’arbitre à arrêter le combat.

Ancienne institutrice de maternelle originaire de la province de Lai Châu, Lo Thi Phung, est connue au Vietnam comme la «professeure de MMA». Après s’être installée dans le Sud du Vietnam, elle s’est reconvertie dans les sports de combat professionnels et continue de travailler auprès des enfants à travers des programmes communautaires et caritatifs.

Elle est devenue championne nationale de jiu-jitsu après deux ans d’entraînement spécialisé et s’est fait connaître du grand public en 2024 lors du Lion Championship, où elle a remporté ses trois premiers combats de MMA par soumission au premier round. Sa seule défaite en carrière a eu lieu plus tard la même année lors d’un combat pour le titre des 52 kg.

Photo : VNA/CVN

La troisième édition du tournoi s’est déroulée du 9 au 11 janvier à Luzhou, dans la province du Sichuan, divisée en catégories masculines de 56 kg, 60 kg, 65 kg, 71 kg et 77 kg, ainsi que en catégories féminines de 49 kg et 54 kg.

Les athlètes devaient accumuler des points lors de leurs combats afin de se qualifier pour les Jeux asiatiques d’Aichi-Nagoya 2026 et les Jeux asiatiques en salle et d’arts martiaux de Riyad 2026, qui auront lieu plus tard cette année.

Le Vietnam comptait dix athlètes parmi ses représentants, dont les champions des Jeux d’Asie du Sud-Est, Trân Ngoc Luong et Quàng Van Minh, ainsi que les étoiles montantes Lo Thi Phung et Vo Vu Lê, qui ont réalisé de belles performances lors de compétitions nationales et internationales.

Lors de sa première participation aux championnats en 2023, le Vietnam a remporté une médaille d’or, une d’argent et deux de bronze.

VNA/CVN