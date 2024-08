Cérémonie de levée du drapeau marquant le 57e anniversaire de l'ASEAN

Photos : VNA/CVN

L'événement a été honoré par la présence des représentants des ambassades des pays aséaniens et de pays partenaires de l’ASEAN et d'autres.

La levée annuelle du drapeau de l'ASEAN le 8 août est une pratique fière de tous ses pays membres. Son drapeau symbolise la solidarité, l'amitié et la coopération de l'association ainsi que l'aspiration à la paix, à la stabilité et à la prospérité de tous les pays membres sous le toit commun de cette communauté.

Dans son discours, le vice-ministre Dô Hùng Viêt a affirmé le rôle et la position croissants du bloc, affirmant que dans le contexte d'incertitudes mondiales avec conflit et fragilité, il reste un modèle de connectivité et de coopération régionales.

Il a souligné les principales réalisations de l'ASEAN au cours des 57 dernières années, telles que l'environnement politique pacifique et stable, la coopération consolidée, la connectivité économique régionale renforcée, la croissance durable, inclusive et adaptative, et la société harmonieuse et de partage où les personnes sont placées au centre, et la promotion de l'esprit de la communauté de l'ASEAN.

Avec la direction comme vision stratégique, la solidarité comme pivot, la centralité comme fondement et des programmes spécifiques comme outils, l'ASEAN sera en mesure de s'adapter harmonieusement aux éventuelles volatilités et de se développer davantage au cours de la prochaine décennie, a souligné le diplomate.

Il a déclaré qu’avec la politique de "coopération et de connexion de l'ASEAN comme priorité absolue et choix stratégique", le Vietnam a toujours déployé des efforts et des contributions dévoués pour une ASEAN forte, unie et stable.

Photo : VNA/CVN

Dans les temps à venir, le Vietnam continuera à travailler avec les pays de l'ASEAN pour maintenir et promouvoir les réalisations, épauler et partager, coopérer et soutenir le Laos pour mettre en œuvre avec succès les objectifs et priorités thématiques "Promouvoir la connectivité et l'autonomie" de l'année 2024 de la présidence de l'ASEAN, jetant ainsi une base importante pour le développement durable de la communauté de l’ASEAN à l’avenir.

En particulier, suite au succès du Forum du futur de l'ASEAN 2024 sur le thème "Construire une communauté de l'ASEAN à croissance rapide, durable et centrée sur les personnes", le Vietnam continuera à accueillir cet événement l'année prochaine pour contribuer au travail commun de l'Association.

Le Vietnam promouvra également son rôle de pont, reliant davantage l'ASEAN et ses partenaires, en particulier dans le rôle de coordinateur des relations ASEAN-Nouvelle-Zélande et ASEAN-Royaume-Uni au cours de la période 2024-2027, contribuant ainsi à la paix et à la prospérité commune de la région et du monde, concrétisant la vision d'une ASEAN "autonome, dynamique, créative et centrée sur l'humain", a conclu le vice-ministre Dô Hùng Viêt.

VNA/CVN