Les Vietnamiens invités à ne pas voyager au Liban, en Iran et en Israël

Le ministère des Affaires étrangères a averti les citoyens vietnamiens de ne pas se rendre au Liban, en Iran et en Israël en ces temps, compte tenu de l’escalade des tensions entre les trois pays, ce qui présente des risques pour la sécurité des personnes et des biens.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

Pendant leur séjour au Liban, ils sont recommandés de se rendre dans un pays tiers ou de retourner au Vietnam dès que possible.

Il leur a également été conseillé de suivre les directives et réglementations de sécurité et de sûreté établies par les autorités locales, et de vérifier régulièrement les avertissements du ministère des Affaires étrangères via son Département consulaire ou les ambassades du Vietnam en Égypte, en Iran, en Israël et dans les pays voisins en vue d’une réaction rapide.

Pour obtenir de l’aide, les citoyens vietnamiens doivent contacter les lignes d’assistance d’urgence suivantes :

L’ambassade du Vietnam en Égypte et au Liban : +201 02 613 9869 ; l’ambassade du Vietnam en Iran : +98 21 224 11670 ; l’ambassade du Vietnam en Israël : +972 50 818 6116 ; ou la hotline de protection des citoyens du Département consulaire du ministère des Affaires étrangères : +84 981 84 84 84.

VNA/CVN