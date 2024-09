Le défilé de costumes de Miss Cosmo 2024 rend hommage aux cultures du monde entier

Un défilé de costumes nationaux dans le cadre du concours de beauté Miss Cosmo 2024 a été organisé jeudi soir 19 septembre dans la zone écotouristique de Thung Nham, province de Ninh Binh (Nord), avec des performances époustouflantes de représentants de plus de 60 pays et territoires du monde entier.

Avec un thème centré sur l'esprit des festivals, le défilé était un rendez-vous des identités culturelles distinctives des pays du monde entier. Les costumes présentés lors de l'événement ont créé un festin visuel, honorant la beauté unique et diversifiée de diverses cultures.

Photo : VNA/CVN

Le défilé était également la première activité officielle de Miss Cosmo 2024, donnant aux candidates l'occasion de se présenter au public.

Le directeur du comité d'organisation de l'événement, Trân Viêt Bao Hoàng, a déclaré que Miss Cosmo 2024 offrait une excellente occasion de faire découvrir la culture et le tourisme de Ninh Binh aux amis internationaux, au bénéfice du développement économique local.

Il s’est déclaré convaincu que les activités passionnantes du concours offriraient des expériences inoubliables aux candidates, contribuant à créer une marque spéciale pour l'événement de cette année.

Miss Cosmo 2024 promet d'être l'un des événements culturels et artistiques les plus spectaculaires de l'année, attirant l'attention et le soutien des fans et des médias nationaux et internationaux. Organisé de manière professionnelle conformément aux normes internationales, il comprend des activités passionnantes dans de principales villes touristiques du Vietnam. Ces efforts visent à promouvoir à l'international la beauté du pays, de sa culture mais aussi de son immense potentiel touristique.

L'événement à suivre de Miss Cosmo 2024 à Ninh Binh est un défilé de mode sur le thème "Hello Cosmo From Vietnam", sur l'île de Khe Coc, qui fait partie du complexe paysager de Tràng An, le 20 septembre.

VNA/CVN