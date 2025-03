Missosology nomme Thanh Thuy parmi ses 21 beautés intemporelles de 2024

Photo : Missosology/CVN

Timeless Beauty (Beauté Intemporelle) 2024 comptera 21 demi-finalistes en raison d’une égalité de points cumulés par les candidates de chaque pays lors des cinq principaux concours de beauté de l’année écoulée, à savoir Miss Monde, Miss Univers, Miss International, Miss Supranational et Miss Terre.

Les nominés ont été évalués par les membres fondateurs de Missosology en fonction de leur impact global, de leur engagement, de leur performance globale et de leur beauté.

Thanh Thuy est la seule représentante vietnamienne à figurer sur la liste, derrière Miss Monde République tchèque - Krystyna Pyszková, Miss Terre Pérou - Niva Antezana, Miss Univers Pérou - Tatiana Calmell, Miss Terre Islande - Hrafnhildur Haraldsdóttir, Miss Monde Liban - Yasmina Zaytoun, Miss Univers Nigéria - Chidimma Adetshina, Miss International République tchèque - Alina Dementjeva, Miss Supranational États-Unis - Jenna Dykstra, et Miss Univers Thaïlande.

Thanh Thuy s’est fait connaître après avoir remporté le concours Miss Vietnam 2022. Elle a ensuite devancé 70 concurrentes pour remporter le titre de Miss International 2024 au Japon en novembre dernier, devenant ainsi la première beauté vietnamienne à remporter ce prestigieux concours.

La liste des demi-finalistes se poursuit avec Miss International Pologne - Ewa Jakubiec, Miss Univers Danemark - Victoria Kjær Theilvig, Miss International Espagne - Alba Pérez, Miss Terre États-Unis - Bea Millan-Windorski, Miss International Bolivie - Camila Roca, Miss International Venezuela - Sakra Guerrero, Miss Univers Venezuela - Ileana Márquez, Miss Supranational République tchèque - Justýna Zedníková, Miss Monde Trinité-et-Tobago - Aché Abrahams, Miss Terre Australie - Jessica Lane et Miss Supranational Indonésie - Harashta Haifa Zahra.

Les nominées sont sélectionnées par les membres fondateurs de Missosology selon un ensemble de critères visant à sélectionner celle des cinq principaux concours de beauté qui aura le plus marqué les esprits et laissé une impression durable. Un jury prestigieux, issu de la communauté des concours de beauté, désignera ensuite la gagnante lors du second tour.

Cette tradition de Missosology, qui a débuté en 2006, a été officialisée en 2010 pour inclure les nominées méritantes de tous les grands concours internationaux.

En 2018, H’Hen Niê est entrée dans l’histoire en devenant la première reine de beauté vietnamienne à remporter le titre de «Beauté Intemporelle». Le mannequin d’origine Ede a également décroché une place parmi les cinq premières à Miss Univers 2018.

VNA/CVN