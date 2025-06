Wall Street plombée par le conflit Iran-Israël et la consommation américaine

La Bourse de New York a terminé dans le rouge mardi 17 juin, freinée par l'hypothèse d'une implication américaine dans le conflit entre l'Iran et Israël et par une baisse de la consommation aux États-Unis en mai.

Photo : AFP/VNA/CVN

Le Dow Jones a reculé de 0,70%, l'indice Nasdaq a perdu 0,91% et l'indice élargi S&P 500 a lâché 0,84%.

Les investisseurs "continuent à avoir du mal à comprendre si la situation entre Israël et l'Iran est en train de s'aggraver ou de se désamorcer", juge auprès de l'AFP Art Hogan, de B. Riley Wealth Management.

Avant une réunion dans la soirée de son conseil de sécurité, Donald Trump a écrit mardi 17 juin "capitulation sans conditions", dans un message en deux mots sur sa plateforme Truth Social.

Les acteurs de marché sont particulièrement attentifs à l'évolution de la situation au Moyen-Orient en raison de l'importance de la région pour le pétrole mondial.

"L'Iran produit près de trois millions de barils de pétrole par jour", rappelle Art Hogan.

"Si cette situation devait s'aggraver et que cet approvisionnement était retiré de l'offre mondiale, on assisterait probablement à un plus grand bond des prix du pétrole et ce serait un frein économique pour tout le monde", ajoute l'analyste.

Le baril de WTI américain a déjà bondi de 10% depuis l'attaque israélienne sur le territoire iranien vendredi 13 juin.

L'Iran borde par ailleurs le détroit d'Ormuz, un passage étroit par lequel transite près de 20% du pétrole mondial.

A Wall Street, les investisseurs ont aussi quelque peu été refroidis par le déclin plus fort qu'attendu des ventes au détail aux États-Unis le mois dernier.

Ce sont des secteurs de premier plan comme l'automobile, le bâtiment et la restauration qui ont le plus flanché.

Selon Michael Pearce, économiste chez Oxford Economics, "les annonces de droits de douane ont eu un impact net sur la planification des grosses dépenses", ce qui avait poussé la consommation en avril.

La production industrielle au mois de mai a également plus reculé qu'anticipé par les marchés, à -0,2%, selon des données publiées mardi 17 juin.

"La combinaison de données économiques négatives et d'une situation de plus en plus compliquée en matière d'affaires étrangères a incité les acteurs du marché à adopter une attitude de réduction des risques", note Jose Torres, d'Interactive Brokers.

Dans ce contexte, sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'État américains à 10 ans se détendait à 4,39%, contre 4,45% lundi en clôture.

Au tableau des valeurs, les sociétés du secteur de l'énergie solaire ont dévissé en raison de l'avancement au Congrès américain du mégaprojet de loi budgétaire de Donald Trump qui supprime une grande partie des incitations fiscales aux énergies renouvelables, en particulier celles pour le solaire et l'éolien.

Vers 13H55 GMT, Enphase Energy a plongé de 24,10%, First Solar de 17,89%, Sunrun a dévissé de plus de 40% et SolarEdge Technologies de plus de 33%.

Le réseau social Reddit (+6,05% à 133,84 dollars) a été recherché après le lancement d'outils publicitaires propulsés par l'intelligence artificielle (IA).

La compagnie aérienne JetBlue (-7,88% à 4,21 dollars) a elle été sanctionnée pour ses nouvelles coupes budgétaires en raison d'une demande moins forte qu'attendu qui menace ses marges d'exploitation. Dans son sillage, la plupart des valeurs du secteurs ont reculé à l'image d'American Airlines (-3,12%), Delta (-4,33%) ou United Airlines (-6,18%).

AFP/VNA/CVN