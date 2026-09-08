Seychelles : l'inflation annuelle atteint 0,93% en août

L'inflation annuelle aux Seychelles s'est élevée à 0,93% en août, contre 0,78% en juillet, selon les dernières données publiées lundi 7 septembre par le Bureau national des statistiques (NBS) des Seychelles.

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Cette hausse de l'inflation annuelle s'explique notamment par l'augmentation des prix des transports, de certains produits alimentaires et de plusieurs services, notamment ceux liés aux déplacements et à l'activité touristique, malgré les baisses enregistrées dans certaines catégories. Sur les douze mois à août, la progression moyenne de l'indice des prix à la consommation s'est établie à 0,31%, témoignant d'une évolution globalement modérée des prix dans l'archipel de l'océan Indien.

Xinhua/VNA/CVN