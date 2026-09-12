Russie : 12 morts et 20 blessés lors d'un accident de la route

Douze personnes ont trouvé la mort et 20 autres ont été blessées lors d'une collision entre un camion grumier, un minibus et une voiture particulière dans le district de Kholmogory, dans la région d'Arkhangelsk, en Russie, a indiqué vendredi 11 septembre le ministère régional de la Santé.

"Huit des blessés sont dans un état grave, dont trois dans un état extrêmement grave", a fait savoir le ministère dans un communiqué.

Les autorités locales ont précisé que neuf équipes médicales d'urgence intervenaient sur les lieux. Les blessés ont été transportés vers des hôpitaux locaux.

Xinhua/VNA/CVN