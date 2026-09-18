La Bourse de Paris dans le vert, soutenue par le recul des prix du pétrole

La Bourse de Paris a terminé dans le vert jeudi 17 septembre comme ses voisines européennes, portées par une clarification de la Fed sur les taux, la baisse du pétrole et la détente sur les taux.

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Photo : AFP/VNA/CVN

La valeur de l'indice du CAC 40 a progressé de 0,57%, soit +46,34 points, à 8.186,93 points. La veille, le panier des valeurs parisiennes avait déjà progressé de 0,62% à 8.140,59 points.

Une fois n'est pas coutume, les marchés ont salué la hausse des taux annoncée la veille à l'unanimité par la Réserve fédérale américaine (Fed) pour enrayer l'inflation malgré les pression de Donald Trump.

"C'est l'une des premières fois où je vois la hausse des taux saluée par les marchés d'actions", constate Pierre-Alexis Dumont, directeur des investissements à Sycomore AM au sujet de la décision prise la veille par la Fed à l'unanimité.

"Cette décision renforce l'indépendance de la Fed et conforte sa volonté de rester vigilante sur l'inflation. C'était dans l'intérêt de l'ensemble des marchés financiers", ajoute-t-il, joint par l'AFP.

Les marchés boursiers profitent par ailleurs de l'accalmie sur les prix de l'énergie.

Vers 17h00 GMT, le Brent de la mer du Nord, la référence mondiale, reculait (-1,65% à 104,08 dollars le baril), et son équivalent américain, le WTI, lâchait 0,82%, à 101,59 dollars le baril.

Le marché fait preuve d'un regain d'optimisme sur la capacité de l'Arabie saoudite à maintenir ses exportations, malgré les hostilités qui se poursuivent au Moyen-Orient (fermeture d'aqueduc, contrôle du détroit de Bab el-Mandeb par les rebelles yéménites houthis pro-iraniens).

Dans ces conditions, le secteur automobile a enregistré un rebond (Stellantis +2,26%, à 4,44 euros et Renault +2,41%, à 28,95 euros). La veille, les deux champions français avaient chuté après des commentaires de marché défavorables de la banque allemande Berenberg.

Eurofins (santé +2,92% à 76,88 euros) et Schneider Electric (+2,76% à 287,10 euros) ont réalisé les deux meilleures performances de la journée.

EssilorLuxottica (-2,52% à 141,45 euros) a encaissé le plus fort recul, sur fond d'inquiétudes éthiques concernant l'usage des lunettes connectées (atteinte à la vie privée, espionnage...).

AFP/VNA/CVN