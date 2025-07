Les petites banques devraient tirer la croissance au second semestre

Les banques de petite taille devraient enregistrer la plus forte croissance de leur bénéfice avant impôts du secteur bancaire au second semestre 2025, grâce à la relance du crédit immobilier et à l'accélération du traitement des créances douteuses, selon les experts.

Dans un récent rapport sur les perspectives du second semestre 2025, les analystes de Vietcombank Securities Company (VCBS) prévoient que la croissance du bénéfice avant impôts de l'ensemble du secteur bancaire pourrait atteindre 18 % en 2025.

En particulier, le groupe bancaire de petite taille devrait enregistrer la plus forte croissance, pouvant atteindre 35%, grâce à la relance du crédit immobilier à partir d'un niveau bas et à l'accélération du traitement des créances douteuses. Le groupe devrait également réaliser des opérations notables en matière de changement de bourse.

Parallèlement, le groupe bancaire privé devrait enregistrer une croissance de son bénéfice avant impôts de 20%, tandis que le groupe public devrait progresser d'environ 12%.

Les analystes estiment que les banques privées bénéficieront des politiques visant à encourager l'économie privée et à améliorer la qualité des actifs. Le groupe bancaire privé devrait également connaître de nombreux succès, tels que des introductions en bourse, des restructurations et des recouvrements de créances.

Concernant les activités de crédit, VCBS reste optimiste quant à la croissance du crédit, prévoyant que l'ensemble du secteur bancaire pourrait atteindre son objectif de croissance de 16% d'ici la fin de l'année. Le principal moteur de cette croissance réside dans les faibles taux d'intérêt et les nombreux programmes d'incitation lancés dans les secteurs de la technologie, de l'immobilier et des petites et moyennes entreprises (PME).

En particulier, la promotion de l'investissement public et la suppression des aspects juridiques de l'immobilier stimuleront la croissance du crédit dans les segments des prêts immobiliers et des matériaux de construction. Parallèlement, les résultats positifs des négociations tarifaires entre le Vietnam et les États-Unis devraient également stimuler à nouveau la production et la croissance des importations et des exportations.

La marge nette d'intérêt (MNI) du secteur bancaire devrait se redresser progressivement au second semestre après avoir atteint son point bas au deuxième trimestre. Cependant, ce niveau de reprise ne devrait pas être comparable à celui du second semestre de l'année dernière.

VCBS estime que la politique monétaire continue de s'assouplir et que la liquidité du système bancaire est abondante. En particulier, la reprise de la demande de crédit, notamment de la part des PME et du secteur de la vente au détail, contribue à réduire la pression concurrentielle entre les banques.

Concernant la qualité des actifs, le ratio de créances douteuses devrait diminuer progressivement et le recouvrement des créances douteuses devrait être plus favorable.

Un rapport de VCBS a montré que le ratio de créances douteuses potentielles a progressivement diminué pendant quatre trimestres consécutifs, ce qui a permis aux banques de réduire la pression exercée sur les groupes de créances. La révision de la loi sur les établissements de crédit, intégrant la résolution N°42/2017 relative au traitement des créances douteuses, ainsi que la reprise du marché immobilier, ont rendu le processus de recouvrement des actifs hypothécaires plus favorable, en particulier pour les petites banques présentant des ratios de créances douteuses élevés.

