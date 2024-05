Les banques commerciales d’État vendront directement de l’or au public

La BEV décidera des prix de l’or vendu aux banques sur la base des prix mondiaux, a-t-il indiqué, soulignant que les banques commerciales d’État, avec leurs vastes réseaux, ont préparé les conditions nécessaires pour organiser des ventes directes d’or aux personnes qui en ont besoin.

Selon le vice-gouverneur, suite aux instructions du gouvernement et du Premier ministre, la BEV a organisé neuf enchères, fournissant au marché 48.500 taels d’or SJC, soit l’équivalent de plus de 1,8 tonne d’or.

Cependant, l’écart de prix de l’or entre le Vietnam et le monde reste élevé, autour de 20%. Cela indique qu’en plus des facteurs de marché tels que la relation entre l’offre et la demande, il peut y avoir des activités illégales telles que la manipulation et la fixation des prix, provoquant des instabilités du marché.

Pham Quang Dung a ajouté que la banque centrale se coordonne avec le ministère de la Sécurité publique, le ministère des Finances, le ministère de l’Industrie et du Commerce et l’Inspection du gouvernement pour inspecter le respect des politiques et des lois relatives au commerce de l’or par les établissements de crédit et les entreprises. Les violations de la loi seront strictement sanctionnées.

