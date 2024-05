La consommation électrique nationale dépasse un milliard de kWh/jour

Au cours des derniers jours du mois de mai 2024, la canicule et l’humidité intense se répétent dans de nombreuses zones des trois régions, entraînant une augmentation de la consommation d'électricité à l'échelle nationale.

Pour assurer l'approvisionnement en électricité conformément aux directives du Premier ministre, le groupe d’électricité du Vietnam (EVN) et ses unités ont mis en œuvre de manière synchrone des solutions visant au fonctionnement optimal du système électrique et du marché de l'électricité, en augmentant les importations d'électricité, en accélérant les investissements dans la construction et en mobilisant les clients à utiliser l’électricité de manière économique et efficace.

En particulier, dans ce contexte actuel, EVN et ses unités se concentrent sur les efforts pour achever et déployer la construction de la ligne 500kV Quang Trach - Pho Noi selon le délai demandé par le Premier ministre.

Cependant, pour contribuer à assurer l'approvisionnement en électricité à l'été 2024, EVN appelle à la coordination des habitants et des clients à utiliser de manière économe de l'électricité, en particulier aux heures de pointe à midi (de 11h00 à 15h00) et au soir (de 19h00 à 23h00).

