Bananes, ananas, coco : les futurs poids lourds de l’export

Fruits de la passion, bananes, ananas et noix de coco sont en passe de devenir les prochaines exportations vietnamiennes à un milliard de dollars, offrant un fort potentiel de diversification du secteur des fruits et légumes du pays, ont affirmé des experts lors d'un récent forum organisé à Hô Chi Minh-Ville.

Organisé par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, le forum intitulé "Solutions pour améliorer la compétitivité et promouvoir l'exportation de fruits à fort potentiel" a réuni des centaines de délégués, en présentiel et en ligne. L'événement s'est concentré sur la valorisation du potentiel d'exportation des fruits de la passion, des bananes, des ananas et de la noix de coco.

Selon le ministère, le Vietnam cultive actuellement plus de 50 variétés de fruits sur plus de 1,3 million d'hectares de terres agricoles. Cependant, seul le durian a franchi le cap du milliard de dollars d'exportations, atteignant 2,3 milliards de dollars en 2023 et 3,3 milliards de dollars en 2024.

Le fruit du dragon, qui avait déjà franchi ce seuil, a chuté à seulement 534 millions de dollars l'année dernière.

Le vice-ministre Trân Thanh Nam de l'Agriculture et de l'Environnement a indiqué que le fruit de la passion, la banane, l'ananas et la noix de coco devraient devenir les prochains produits d'exportation stratégiques du pays. Ces fruits disposent non seulement d'une capacité de production substantielle, mais répondent également aux tendances de consommation mondiale et aux exigences d'importation de plus en plus strictes.

Ensemble, ces quatre cultures fruitières couvrent plus de 420.000 hectares et produisent plus de 6,3 millions de tonnes par an. La banane vietnamienne, à elle seule, est cultivée sur 161.000 hectares, générant près de 380 millions de dollars d'exportations en 2024, ce qui place le Vietnam parmi les neuf premiers exportateurs mondiaux de bananes. Ce fruit est désormais disponible sur des marchés clés tels que la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Australie, l'UE et les États-Unis.

Des obstacles majeurs

L'ananas est cultivé sur plus de 52.000 ha, la noix de coco sur près de 202.000 ha et le fruit de la passion sur plus de 12.000 ha. Toutes ces cultures sont en pleine expansion, tant en termes d'échelle que de capacité de transformation, a-t-il déclaré.

Malgré ces avantages, Trân Thanh Nam a averti que le secteur se heurtait encore à des obstacles majeurs : manque de variétés de haute qualité et résistantes aux maladies ; zones de matières premières sous-développées ; chaînes d'approvisionnement fragmentées ; faible capacité de transformation ; absence de marque nationale ; et volatilité du marché.

Sans restructuration proactive, a-t-il ajouté, le Vietnam risque de se laisser distancer par ses concurrents régionaux.

Dang Phuc Nguyên, secrétaire général de l'Association vietnamienne des fruits et légumes, a souligné le potentiel mondial de l'ananas. Il a indiqué que le marché mondial devrait croître à un taux annuel composé de 6,3 %, ce qui témoigne des vastes opportunités d'exportation.

Dang Phuc Nguyên a déclaré que l'ananas vietnamien est très compétitif, avec des produits comme le jus concentré de DOVECO exportés vers plus de 50 pays à des prix élevés.

Dans certains cas, les produits vietnamiens ont même surpassé ceux des États-Unis et d'Europe, renforçant ainsi la réputation internationale du Vietnam.

"Pour atteindre le niveau d'exportation de plusieurs milliards de dollars, le secteur de l'ananas a besoin d'une stratégie claire et systématique", a déclaré Dang Phuc Nguyên. "Cela comprend l'expansion des zones de matières premières, l'amélioration des variétés, l'investissement dans l'irrigation et l'application de technologies de pointe pour optimiser le rendement et la qualité. Le soutien du gouvernement est également essentiel".

Ngô Quôc Tuân, directeur adjoint du Centre de quarantaine végétale post-importation II, a réaffirmé le fort potentiel d'exportation de ces quatre fruits, mais a mis en garde contre les exigences phytosanitaires et de traçabilité de plus en plus strictes des marchés d'importation.

Il a exhorté les producteurs à privilégier la qualité plutôt que le volume, soulignant la nécessité d'adopter des technologies de pointe, de mettre en place des systèmes de traçabilité et de renforcer les chaînes de valeur.

Nguyên Nhu Cuong, directeur adjoint du Département des sciences et technologies du ministère, a ajouté que le Vietnam devait diversifier ses marchés d'exportation, améliorer les technologies post-récolte telles que l'irradiation et le traitement à la vapeur chaude, et gérer rigoureusement les codes des zones de plantation afin de respecter les normes internationales et de renforcer la confiance des acheteurs.

Dans le secteur de la noix de coco, Nguyên Thi Kim Thanh, présidente de l'Association vietnamienne de la noix de coco, a déclaré que pour assurer un développement durable, l'industrie de la noix de coco a besoin d'un approvisionnement stable en matières premières, tant en qualité qu'en quantité.

Elle a souligné la nécessité d'une étroite coordination entre le ministère, les instituts de recherche et les universités afin de développer des solutions qui améliorent la productivité et modernisent la production.

"La noix de coco peut être transformée en association avec d'autres fruits comme la banane et l'ananas afin de diversifier l'offre et d'accroître la valeur des exportations de fruits vietnamiens", a-t-elle noté.

La vice-ministre Trân Thanh Nam a conclu que le renforcement de la compétitivité de l'industrie fruitière vietnamienne nécessite une restructuration complète de la chaîne de valeur, évoluant vers une agriculture plus verte et plus moderne.

Les principales priorités comprennent la planification et le développement des zones de matières premières, la liaison avec les entreprises de transformation et de distribution, l'application de technologies économiques, la modernisation de la logistique et de la transformation, le développement de marques nationales et le développement des canaux d'exportation officiels.

Il a souligné que l’accélération des négociations d’accès au marché pour les fruits de la passion, la banane, l’ananas et la noix de coco sera essentielle pour réduire la dépendance excessive aux marchés traditionnels et diversifier les destinations d’exportation.

