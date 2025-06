Les arts martiaux vietnamiens brillent sur la scène asiatique

>> Le Festival international des arts martiaux de Hô Chi Minh-Ville prend ses marques

>> Le Vietnam proposera les arts martiaux de Binh Dinh à l’UNESCO

>> Les arts martiaux vietnamiens impressionnent au Sénégal

Photo : AKF/CVN

Organisé du 20 au 25 mai en Ouzbékistan, les Championnat d’Asie de karaté 2025 ont rassemblé plus de 300 combattants venus de 29 pays et territoires. Parmi les forces en présence : le Japon, le Kazakhstan, la Chine, l’Iran ou encore la Malaisie, tous déterminés à décrocher les titres suprêmes.

Le Vietnam a réalisé une performance historique en décrochant trois médailles d’or et une de bronze. Il termine ainsi à la troisième place du classement général par nations, derrière le Kazakhstan (quatre d’or, une d’argent et cinq de bronze) et le Japon (trois d’or, cinq d’argent et quatre de bronze).

Fait marquant, l’équipe féminine de kata, composée de Bùi Ngoc Nhi, Hoàng Thi Thu Uyên, Nguyên Ngoc Trâm et Nguyên Thi Phuong, a remporté l’or après avoir triomphé de la Malaisie, de Taïwan (Chine) puis de la redoutable équipe chinoise en finale. Il s’agit du premier titre asiatique de kata féminin pour le Vietnam depuis 2015, grâce aux membres de l’équipe Nguyên Hoàng Ngân, Dô Thi Thu Hà et Nguyên Thi Hang. Dô Thi Thu Hà, désormais entraîneuse en chef de l’équipe, a retrouvé le devant de la scène après une décennie.

La jeune Hoàng Thi My Tâm, considérée comme la future star du karaté vietnamien, a également brillé. En finale des moins de 55 kg, elle s’est imposée 5-0 face à l’Iranienne Saadati Fateme, remportant ainsi sa septième médaille d’or asiatique en cinq ans.

L’équipe féminine de kumite a décroché une nouvelle médaille d’or en battant le Kazakhstan et confirme sa domination pour la deuxième année consécutive.

Nguyên Ngoc Trâm a ajouté une médaille de bronze au palmarès du Vietnam en terminant troisième de la catégorie individuelle de kata féminin.

“Ce sont des résultats remarquables pour nos artistes martiaux. Nous sommes touchés par ce résultat. Félicitations aux athlètes pour leurs exploits”, a déclaré l’entraîneur Duong Hoàng Long.

Ces résultats traduisent l’excellence du système de formation vietnamien et offrent au karaté vietnamien une rampe de lancement idéale vers les prochains Championnats du monde en Égypte et les 33es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 33).

Jujitsu : une progression spectaculaire

Photo : CTV/CVN

Le jujitsu vietnamien a également frappé fort lors des Championnats d’Asie 2025 en Jordanie, avec sept médailles d’or, deux d’argent et six de bronze. L’équipe termine troisième du classement général, portée par l’exploit de Nguyên Thi Thanh Truc (trois médailles d’or) et de Trân Hông Ân (deux d’or).

Ce résultat, bien supérieur à celui de l’an dernier, confirme la progression rapide du jujitsu vietnamien sur la scène asiatique. L’équipe se projette désormais vers les SEA Games 33 et les World Games 2025 en Chine, pour lesquels Nguyên Thi Minh Vuong (catégorie des moins de 70 kg) s’est déjà qualifiée.

La boxe confirme son potentiel

Photo : QSBS/CVN

Lors des Championnats d’Asie des moins de 22 ans (U22) et jeunes 2025 au Sri Lanka, l’équipe vietnamienne de boxe a récolté deux médailles d’or, quatre d’argent et onze de bronze. Les victoires de Nguyên Thi Ngoc Trân (-50 kg) et Kim Ngân (-52 kg) en finale témoignent de la dynamique de la discipline, qui surpasse même la Thaïlande en nombre de finalistes.

Ces résultats confirment le potentiel de la jeune génération de boxeurs vietnamiens et constituent un signal fort dans la préparation des prochaines grandes échéances, notamment les SEA Games 33.

Phuong Nga/CVN