Quang Nam : 31 parapentistes participent au programme "Connecter le ciel"

>> Binh Thuân séduit les parapentistes

Photo : ST/CVN

Organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de la province de Quang Nam, en collaboration avec la SARL Tourisme et Sports Hôi An Bay, cet événement de deux jours s’inscrit dans le cadre des Journées culturelles, sportives et touristiques de Quang Nam 2025.

Trente et un pilotes nationaux et internationaux participent à la compétition, dont trois Thaïlandais, quatre Laotiens, un Australien, un Singapourien, un Néo-Zélandais et 21 pilotes issus des clubs de parapente vietnamiens.

Immédiatement après la cérémonie d’ouverture, le comité d’organisation a sélectionné plusieurs paramoteurs pour un vol en formation aux couleurs du drapeau national.

Nguyên Thanh Hông, directeur du Service provincial de la Culture, des Sports et du Tourisme, a déclaré qu’après la fin du tournoi, le département et les autorités de la ville de Hôi An, à tous les niveaux, coordonneront leurs efforts pour faire du parapente un produit touristique unique.

VNA/CVN