Le volley-ball enchaîne à la Coupe des Nations et atteint son meilleur classement mondial

Jouant au gymnase du district de Dông Anh, l’équipe a remporté deux victoires éclatantes lors des trois premiers jours du tournoi, battant Hong Kong (Chine) et Taipei chinois sur le même score de 3-0.

Ce résultat a propulsé le Vietnam à la 30e place du classement mondial, soit la meilleure position de l’histoire pour le volley-ball du pays.

Les trois meilleures équipes mondiales de volley-ball sont l’Italie, le Brésil et la Turquie, tandis qu’en Asie, le Vietnam occupe la 4e place, derrière le Japon (5e mondial), la Chine (6e mondial) et la Thaïlande (14e mondial).

La Coupe des Nations 2025, anciennement appelée Challenge Cup, rassemble 11 équipes et est organisée par la Confédération asiatique de volley-ball (AVC) et la Fédération vietnamienne de volley-ball. Le tournoi aura lieu du 7 au 14 juin et le vainqueur remportera une place convoitée pour la FIVB Challenger Cup 2025.

Le prochain match du Vietnam aura lieu le 11 juin, face à l’Inde. En tant que champion en titre, l’équipe hôte est déterminée à remporter un troisième titre consécutif.

