Patrimoine immatériel

Le Vietnam proposera les arts martiaux de Binh Dinh à l’UNESCO

Le vice-Premier ministre Mai Van Chinh a approuvé la soumission du dossier des "Arts martiaux traditionnels de Binh Dinh" à l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) pour examen et inscription sur la Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité, selon le document N°2589/VPCP-KGVX daté du 28 mars 2025.

Photo : CTV/CVN

Le vice-Premier ministre autorise le ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme à signer le dossier au nom du gouvernement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le Comité national du Vietnam pour l'UNESCO présidera et se coordonnera avec le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme et les agences concernées afin de mener à bien les procédures nécessaires pour soumettre le dossier des "arts martiaux traditionnels de Binh Dinh à l'UNESCO, en respectant le délai prescrit par la Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel et la Loi sur le patrimoine culturel.

