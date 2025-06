Volley-ball

Le Vietnam se qualifie pour les demies de la Coupe des nations de l’AVC

>> Le volley-ball enchaîne à la Coupe des Nations et atteint son meilleur classement mondial

L’Inde étant considérée comme l’équipe la plus faible du Groupe A et en queue de peloton, le sélectionneur Nguyên Tuân Kiêt a profité de l’occasion pour laisser au repos ses joueuses clés, dont la capitaine Trân Thi Thanh Thuy, la puissante attaquante Nguyên Thi Bich Tuyên et la passeuse Doàn Thi Lâm Oanh.

Photo : VFV/CVN

Le match a plutôt mis en vedette des joueuses moins utilisées comme Kim Thoa, Kiêu Trinh, Nhu Quynh, Ly Ly et Pham Thi Hiên. Malgré quelques problèmes de coordination dans le premier set, l’équipe a rapidement trouvé son rythme et s’est imposée haut la main.

Les deuxième et troisième sets ont mis en lumière la profondeur du Vietnam, dominé par les remplaçantes grâce à des services puissants, des attaques percutantes et une défense solide.

Il s’agit de la troisième victoire consécutive du Vietnam sur le score de 3-0, après ses précédentes victoires contre Hong Kong (Chine) et Taipei chinois sur le même score. Grâce à ce résultat, le Vietnam mène le groupe A avec un bilan parfait et décroche officiellement sa place en demi-finale, quel que soit le résultat de son dernier match de poule.

L’équipe affrontera l’Australie le 12 juin à 20h00 pour le dernier match de la phase de poules.

Dans le groupe B, le Kazakhstan a également confirmé sa place en demi-finale après avoir remporté ses quatre matchs, terminant en tête du groupe. La course pour la deuxième place en demi-finale s’intensifie entre les Philippines et l’Iran. Les Philippines ont pris la deuxième place après leur victoire contre la Nouvelle-Zélande, dépassant ainsi l’Iran au classement.

Cependant, leur parcours reste semé d’embûches. Les Philippines doivent affronter le Kazakhstan, invaincu, lors de leur dernier match, tandis que l’Iran affrontera la Mongolie, moins bien classée, ce qui lui donne un avantage potentiel.

Les demi-finales sont prévues le 13 juin, suivies de la finale le 14 juin.

VNA/CVN