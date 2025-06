Une judoka représentera le Vietnam aux Mondiaux de judo à Budapest en 2025

La représentante vietnamienne concourra dans la catégorie féminine des moins de 48 kg aux côtés de 43 athlètes de haut niveau du monde entier.

Photo : VNA/CVN

Sa participation a été confirmée par le comité d’entraîneurs de l’équipe vietnamienne de judo, sur la base de critères d’éligibilité internationaux.

Selon Nguyên Huu An, chef du département de judo de l’Autorité des sports du Vietnam et secrétaire général de la Fédération vietnamienne de judo, seuls les athlètes classés parmi les 100 meilleurs au monde dans leur catégorie de poids respective sont éligibles. Hoàng Thi Tinh est la seule athlète vietnamienne à remplir cette condition.

Il s’agit d’une nouvelle étape importante pour Hoàng Thi Tinh, qui a obtenu l’an dernier une place de qualification pour le Vietnam aux Jeux olympiques de Paris en 2024.

Cette édition 2025 qui se déroulera selon le format olympique avec le tournoi individuel entre le 13 et le 19 juin et le tournoi par équipes mixtes le 20 juin, selon la Fédération internationale de judo (FIJ), rassemblera 564 judokas de 93 pays et territoires.

Plus qu’un simple championnat, ce rendez-vous planétaire s’annonce comme un moment de vérité pour les athlètes, les entraîneurs et les fédérations, dans un sport où rigueur, technique et combativité continuent de faire la différence.

Durant huit jours, les spectateurs pourront assister à des épreuves intenses dans les catégories individuelles masculines et féminines, mais aussi à la très attendue compétition par équipes mixtes, devenue l’une des épreuves phares depuis son introduction dans les grands tournois.

VNA/CVN