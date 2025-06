La génération dorée de Manchester United participera au Festival du football Vietnam - Royaume-Uni 2025

Le Festival du football Vietnam - Royaume-Uni 2025, placé sous le thème "The Red Dream", se tiendra à Dà Nang (Centre) du 26 au 29 juin. L'information a été annoncée lors d'une conférence de presse tenue le 6 juin.

Photo: skysports.com/CVN

L'événement s'inscrit dans le cadre des célébrations du 52ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Royaume-Uni (11 septembre 1973 – 2025), avec le soutien de l'ambassade du Royaume-Uni au Vietnam et des autorités de Dà Nang.

Il s'agira également d'un événement culturel et sportif d'envergure, destiné à promouvoir les liens touristiques et sportifs entre les deux pays, tout en créant des conditions propices au développement du tourisme sportif international à Dà Nang.

Le festival accueillera plusieurs légendes de Manchester United, dont Ryan Giggs, Paul Scholes, Michael Owen, Teddy Sheringham et Wes Brown. Ces anciens joueurs participeront à diverses activités culturelles et sportives visant à promouvoir l'image de Dà Nang et du Vietnam.

Parmi les temps forts de l'événement figurent le Red Dream Fan Fest, un match de gala opposant des stars vietnamiennes aux Manchester Reds au stade Hòa Xuân (17.000 places), des rencontres autour du pickleball, ainsi que des activités caritatives et des programmes de promotion du tourisme sportif.

VNA/CVN