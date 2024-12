Le Festival international des arts martiaux de Hô Chi Minh-Ville prend ses marques

>> Le futur des arts martiaux !

>> Rencontre avec les grands maîtres d’art-martiaux japonais à Hô Chi Minh-Ville

Photo : VNA/CVN

Dans son discours d’ouverture, Nguyên Van Dung, vice-président du Comité populaire municipal, a souligné qu’il s’agissait d’un événement spécial non seulement pour honorer la tradition des arts martiaux vietnamiens, mais aussi pour offrir une plate-forme aux artistes martiaux de différents pays pour partager et présenter l’essence des arts martiaux mondiaux.

Le festival de trois jours accueille des délégations d’arts martiaux de par le Vietnam, ainsi que des équipes internationales de la République de Corée, de Mongolie, de Thaïlande, d'Indonésie, du Japon, d’Ouzbékistan, de Turquie et des Philippines.

Il vise à honorer les valeurs culturelles et l’essence des arts martiaux vietnamiens, en particulier le vovinam, art martial vietnamien, et la lutte, tout en faisant la promotion des arts martiaux traditionnels d’autres pays, notamment le taekwondo, le karaté et le muay thaï auprès des visiteurs.

Présent à l’événement, aux côtés de 47 combattants et entraîneurs sud-coréens, Kim Kyu Jig, secrétaire général du Centre international des arts martiaux pour le développement et l’engagement des jeunes (ICM), a déclaré que l’apprentissage et l’exploration des arts martiaux permettent non seulement aux pratiquants d’améliorer leur santé physique, de renforcer leur volonté, leur détermination et leur esprit martial, mais aussi de cultiver et d’améliorer leurs qualités personnelles et leur éthique, et de préserver et de développer le patrimoine culturel et l’esprit national.

Dans le cadre du festival, des séminaires scientifiques sur les arts martiaux, des ateliers spécialisés avec une formation approfondie dans des types d’arts martiaux tels que le taekyon, le hapkido et le muay thaï, ainsi qu’une exposition de photos sont également organisés.

VNA/CVN