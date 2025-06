Gymnastique artistique : le Vietnam brille sur la scène mondiale

Sept ans après le “doublé” en or décroché en Slovénie en juin 2018, l’équipe vietnamienne de gymnastique artistique remonte de nouveau sur le podium d’une étape de la Coupe du monde.

Lors des qualifications à l’épreuve du cheval d’arçons, l’athlète originaire de Hô Chi Minh-Ville a réalisé un exercice jugé parfait, obtenant le meilleur score des qualifications (14.850 points) et validant ainsi son billet pour la finale. Maintenu dans une excellente dynamique, Xuân Thiên a continué de séduire juges et supporters lors de la finale du 10 mai. Avec 14.266 points, le “hot boy” de l’équipe vietnamienne a surpassé de nombreux adversaires pour monter sur la plus haute marche du podium.

Double médaillé d’or aux 31es et 32es Jeux d’Asie du Sud-Est (SEA Games 31 et 32), Xuân Thiên décroche ici pour la première fois l’or à une étape de la Coupe du monde de gymnastique. Depuis le doublé mondial de Lê Thanh Tùng (saut de cheval) et Dinh Phuong Thành (barres parallèles) en 2018, le Vietnam n’avait plus connu de nouveau champion sur la scène internationale. Dans une discipline qui exige un entraînement acharné dès le plus jeune âge, Xuân Thiên a dû suivre près de 17 années de travail intense, depuis l’âge de 6 ans, répétant inlassablement ses exercices au cheval d’arçons pour finalement éclater au grand jour à Varna, en Bulgarie.

Revenant sur cette médaille d’or historique, Xuân Thiên a fait preuve d’humilité : “Il me reste encore bien des points à perfectionner. Mais je suis fier de tout ce que j’ai accompli après tant d’années d’efforts constants. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu et accompagné tout au long de ce parcours”. Il a confié également que, chaque fois qu’il entrait en compétition, son objectif était de se surpasser, de relever les défis techniques pour progresser et offrir le meilleur spectacle.

Le même jour, Nguyên Van Khanh Phong a terminé deuxième en finale des anneaux, remportant la médaille d’argent avec 13.566 points. Il n’a été devancé que par le Turc Adem Asil (14.100 points), tandis que l’Argentin Daniel Villafane a décroché le bronze avec 13.333 points. Âgé de 23 ans, Khanh Phong avait déjà gagné l’argent aux Jeux asiatiques (ASIAD) 2023.

Conquérir de nouveaux sommets

L’entraîneur Truong Minh Sang a précisé que la sélection vietnamienne a participé à la Coupe du monde FIG 2025 à Varna avec cinq gymnastes : Dang Ngoc Xuân Thiên, Nguyên Van Khanh Phong, Dinh Phuong Thành, Trinh Hai Khang et Dô Nam Anh. Tous sont actuellement en grande forme, comme en témoigne la qualification de quatre d’entre eux pour les finales. “Pour préparer cette compétition mondiale, les membres de la sélection nationale se sont entraînés sans relâche. Chacun a fait preuve de détermination et d’une envie de se dépasser. Les médaille d’or de Dang Ngoc Xuân Thiên au cheval d’arçons et d’argent de Nguyên Van Khanh Phong aux anneaux sont de justes récompenses pour leur travail et leur abnégation”, a affirmé Truong Minh Sang.

Après cette Coupe du monde, la sélection vietnamienne poursuivra sa préparation pour le championnat d’Asie qui se tiendra en République de Corée en juin. En octobre, elle participera au championnat du monde en Indonésie, une compétition où Khanh Phong s’est qualifié grâce à sa médaille d’argent aux Jeux asiatiques en 2024. Enfin, en décembre, la “dream team” de la gymnastique vietnamienne visera les SEA Games 33 en Thaïlande. Le succès obtenu à Varna est une source de motivation majeure pour ces gymnastes, désormais confiants et prêts à conquérir de nouveaux sommets sur la scène internationale.

Phuong Nga/CVN