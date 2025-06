Sports

Le pickleball, un sport d’été idéal pour les enfants

Le pickleball, hybride de tennis, tennis de table et badminton, est un phénomène estival à Hô Chi Minh-Ville. Introduit en 2018, ce sport ludique, sûr et sain, séduit de plus en plus de familles pour l'activité physique de leurs enfants pendant les vacances.

Le pickleball présente de nombreux avantages qui le rendent particulièrement adapté aux enfants. Tout d’abord, ses règles sont simples et facilement accessibles. Le terrain est petit, la raquette est légère et la balle en plastique perforée est sans danger. Dès l’âge de six ans, les enfants peuvent s’initier à la pratique.

Contrairement au tennis ou au football, le pickleball n’exige pas une grande force physique, tout en favorisant le mouvement, la coordination œil-main et les réflexes. Le risque de blessure y est faible, un critère essentiel pour les parents.

En outre, comme le jeu se pratique souvent en double, il favorise l’esprit d’équipe, la communication et la coopération - des compétences sociales essentielles pour les jeunes. Le pickleball ne se limite donc pas à l’exercice physique : c’est aussi un outil d’épanouissement global pour les enfants.

Dans plusieurs centres sportifs majeurs tels que Magic Pickleball & Coffee (Thu Duc), DK Pickleball Club, ou encore VNTA Academy (Tân Binh), le nombre d’inscriptions d’enfants a considérablement augmenté dès le mois de mai, à l’arrivée des grandes vacances.

Vu Ngoc Thanh, directeur de l’académie VNTA et entraîneur certifié PCI et PPR, explique : "En deux ans, le nombre d’enfants inscrits à nos stages d’été a doublé. Beaucoup de parents viennent pour une séance d’essai, et finissent par inscrire leurs enfants pour toute la session en voyant à quel point ils s’épanouissent, deviennent plus actifs et délaissent les écrans." À la VNTA, les programmes sont adaptés à chaque tranche d’âge et niveau. Les jeunes apprennent les gestes de base (service, retour, smash) et sont progressivement initiés à des matchs en équipe. L’analyse vidéo est également utilisée pour améliorer les techniques, ce qui permet un apprentissage plus précis et personnalisé.

Au DK Pickleball Club, les cours d’été suivent une approche ludique de type "apprendre en jouant", en intégrant des jeux collectifs aux exercices techniques pour maintenir la motivation. L’entraîneur Trân Thanh Vuong précise : "Nous organisons des petits groupes de 4 à 6 enfants pour faciliter l’accompagnement. Chaque séance commence par un bon échauffement, suivi d’ateliers techniques, puis se termine par des mini-matchs pour encourager l’esprit de compétition dans une ambiance détendue."

Quant au centre Magic Pickleball & Coffee, connu pour ses installations de niveau international, il organise chaque année des stages estivaux pour enfants. Le matériel est mis à disposition gratuitement, ce qui permet aux familles de faire découvrir le sport à leurs enfants sans investissement initial. Grâce à une équipe d’entraîneurs expérimentés et un environnement sécurisé, ce centre est très prisé par les familles des quartiers Thu Duc, Binh Thanh et de l’arrondissement 2.

Un autre facteur expliquant le développement rapide du pickleball à Hô Chi Minh-Ville est la multiplication des infrastructures dédiées. Outre les grandes académies, plusieurs terrains communautaires comme RUDAL Pickleball (ville de Thu Duc), USC Pickleball (arrondissement 7), CLB 102 (arrondissement 1), ESE Arena (arrondissement 7)… proposent des cours pour les enfants de 6 à 14 ans.

Grâce à des investissements privés, la ville vise même à organiser un championnat municipal, voire national, de pickleball d’ici à fin 2025. Cela contribuerait à structurer la discipline et à offrir une plateforme compétitive aux jeunes passionnés.

Au-delà des bénéfices physiques, le pickleball procure aussi un bien-être mental. Selon la psychologue du sport Lê Thi Quynh (Centre de conseil en éducation de Hô Chi Minh-Ville), cette activité aide les enfants à diminuer le stress, à améliorer leur concentration et à renforcer leur confiance en eux. "Aujourd’hui, les enfants sont souvent passifs, happés par les écrans. Le pickleball constitue une excellente solution pour les reconnecter avec leur corps, développer leur autonomie, leur motricité, et favoriser les interactions sociales."

Autre atout non négligeable : le pickleball est accessible tant en termes de temps que de coût. Une séance dure généralement entre 60 et 90 minutes, pour un tarif compris entre 150.000 et 250.000 dôngs. Deux séances hebdomadaires suffisent pour progresser sans surcharge. Le matériel est simple et peu onéreux : une raquette légère (200 à 230 g), une balle en plastique, et une bonne paire de chaussures de sport. Il est donc facile de commencer sans contrainte.

Pour que cette activité estivale soit réellement bénéfique, il est essentiel de choisir un centre de qualité, doté d’un encadrement formé et d’un programme structuré. Les parents doivent veiller à équilibrer les séances avec une alimentation saine, du repos suffisant, et surtout encourager la pratique avec bienveillance, sans pression. Le plaisir du jeu est la clé de la motivation à long terme.

L’essor du pickleball à Hô Chi Minh-Ville reflète une nouvelle tendance dans le paysage sportif urbain : celle d’un sport accessible, moderne et axé sur le bien-être. Avec des infrastructures en plein développement, une demande croissante et l’implication des entraîneurs comme des familles, le pickleball s’installe durablement comme une activité incontournable pour les enfants vietnamiens. Cet été, sur de nombreux terrains de la ville, on voit de plus en plus d’enfants et d’adultes, raquette à la main, prêts à frapper la balle, le sourire aux lèvres.

Texte et photos : Quang Châu/CVN