La Déclaration de Kuala Lumpur définit une stratégie à long terme pour l'ASEAN

>> L’ASEAN doit maintenir sa résilience et sa flexibilité face aux changements

>> Déclaration de Kuala Lumpur : l’ASEAN trace sa trajectoire vers 2045

>> Le Premier ministre rencontre son homologue lao en marge du 46e Sommet de l’ASEAN

Approuvée lors du 46e Sommet de l'ASEAN à Kuala Lumpur, cette Déclaration marque une étape importante dans l'engagement du bloc à bâtir une communauté régionale plus résiliente, innovante, dynamique et centrée sur les personnes.

Selon la Déclaration, les États membres de l'ASEAN ont réaffirmé leur détermination collective à renforcer l'unité régionale, à promouvoir un développement inclusif et durable et à renforcer les capacités institutionnelles afin de répondre efficacement aux grandes tendances actuelles et futures.

Le document considère également l'ASEAN comme l'épicentre de la croissance dans la région indo-pacifique, en mettant l'accent sur la solidarité régionale, une identité partagée et un accès équitable aux opportunités économiques pour ses populations.

La Déclaration souligne l'importance de renforcer la résilience de l'ASEAN et de promouvoir des réponses collectives, efficientes, efficaces et innovantes aux défis régionaux et mondiaux et aux chocs futurs, afin de garantir l'avenir du bloc et de ses populations.

Parmi les décisions clés prises dans le cadre de la Déclaration figure l'adoption officielle de la Vision communautaire de l'ASEAN à l'horizon 2045 et des plans stratégiques qui l'accompagnent, articulés autour de quatre piliers : politique et sécurité, économique, socioculturel et connectivité.

Les dirigeants de l'ASEAN ont également réitéré leur engagement à renforcer les capacités et l'efficacité institutionnelles de l'ASEAN, notamment par des réformes visant à renforcer les capacités du Secrétariat de l'ASEAN.

Ils ont également convenu d'approuver le Plan de travail V (2026-2030) de l'Initiative pour l'intégration de l'ASEAN (IAI) lors du 47e Sommet de l'ASEAN.

La Déclaration de Kuala Lumpur 2045 s'appuie sur des accords historiques antérieurs, notamment la Déclaration de Kuala Lumpur sur l'ASEAN 2025 : Aller de l'avant ensemble (2015), la Déclaration de Hanoï (2020), le Programme de connectivité de Phnom Penh (2022), la Déclaration des dirigeants de Labuan Bajo (2023) et la Déclaration de Vientiane sur l'élaboration des plans stratégiques (2024). Elle souligne l'engagement continu de l'ASEAN à respecter les principes inscrits dans la Charte de l'ASEAN, le droit international et la Charte des Nations unies.

Le 46e Sommet de l'ASEAN, organisé sous la présidence malaisienne de 2025 et sur le thème "Inclusivité et durabilité", a réuni les dirigeants des États membres pour discuter des enjeux régionaux et définir l'orientation future du bloc. Parallèlement, le deuxième Sommet ASEAN - CCG et le premier Sommet ASEAN - CCG - Chine, le 27 mai, témoigneront des efforts continus de l'ASEAN pour renforcer la coopération régionale et internationale.

