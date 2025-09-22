Le secrétaire général de l'ONU appelle à la paix et à la fin des conflits

Dans un message publié à l'occasion de la Journée internationale de la paix, qui est célébrée chaque année le 21 septembre, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres a appelé le 21 septembre la communauté internationale à "faire taire les armes, mettre fin aux souffrances, construire des ponts et instaurer la stabilité et la prospérité".

Photo : AFP/VNA/CVN

"La paix ne peut pas attendre" lorsque le monde en guerre réclame ardemment la paix, a déclaré le Secrétaire général. "Cette année, la Journée internationale de la paix nous exhorte tous à répondre à cet appel", a-t-il ajouté.

Partout dans le monde, des vies sont brisées, des enfances anéanties, et la dignité humaine fondamentale bafouée par la cruauté et les dégradations de la guerre, a déclaré M. Guterres.

"Nous assistons à une explosion des conflits. Le droit international est bafoué, et un nombre record de personnes ont fui leur foyer", a-t-il ajouté.

"Tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. La paix est l'affaire de tous", a-t-il déclaré, ajoutant que les conséquences des guerres se répercutaient dans le monde entier.

Neuf des dix pays les plus en difficulté en matière de développement sont en proie à des conflits, tandis que le développement durable favorise la paix, a souligné M. Guterres.

Il a également exhorté la communauté internationale à "mettre fin au racisme, à la déshumanisation et à la désinformation qui attisent les conflits". "Nous devons plutôt parler le langage du respect, et ouvrir nos cœurs aux autres", a-t-il insisté.

"Là où règne la paix, il y a de l'espoir" : les familles sont réunies, les communautés se reconstruisent, les enfants réapprennent et jouent, a indiqué le chef de l'ONU.

La Journée internationale de la paix a été instituée en 1981 par l'Assemblée générale des Nations unies. Vingt ans plus tard, en 2001, l'Assemblée générale a voté à l'unanimité pour proclamer cette journée "période de non-violence et de cessez-le-feu". Le thème de cette année est "Agir maintenant pour un monde en paix".

Xinhua/VNA/CVN