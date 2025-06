L'ASEAN intensifie sa lutte contre le terrorisme à l'ère du numérique

>> La Malaisie exhorte l'ASEAN à prendre des mesures plus énergiques pour la paix au Myanmar

>> Les ministres de l'Éducation de l'ASEAN conviennent d'une Déclaration commune

>> La Journée des familles de l'ASEAN à New York diffuse l'identité régionale

Photo : Bernama/CVN

Sur le thème "Tendances émergentes du terrorisme et de l'extrémisme violent", l'événement a rassemblé plus de 200 participants d'organismes nationaux et internationaux, qui ont débattu de l'évolution rapide du terrorisme et de la nécessité d'une coopération régionale et mondiale renforcée.

S'exprimant lors de l'événement, le secrétaire général adjoint du ministère, Dato'Ahmad Rozian Bin Abd. Ghani, a souligné que la conférence s'inscrivait dans les priorités de sécurité de l'ASEAN, tout en soulignant le rôle pionnier de la Malaisie dans la promotion de la stabilité régionale par le biais d'initiatives de lutte contre le terrorisme.

La conférence a réaffirmé l'engagement de l'ASEAN à mettre en œuvre des plans de coopération, notamment le Programme d'action pour la prévention et la lutte contre l'extrémisme violent (PCVE) pour 2018-2025 et le Plan de travail de Bali pour 2019-2025, ainsi que la vision 2045 de la Communauté de l'ASEAN.

D'une durée de trois jours, la conférence propose cinq tables rondes sur des questions clés et émergentes liées à la prévention et à la lutte contre l'extrémisme violent (PCVE), notamment l'évolution de la radicalisation en ligne, les mutations technologiques et le rôle de l'intelligence artificielle dans le terrorisme et le PCVE.

Parmi les autres sujets abordés figuraient la prévalence croissante des acteurs isolés et des tactiques des petites cellules dans la région, la désinformation numérique, la fragmentation sociale et les approches régionales de la PCVE, englobant les politiques, les pratiques et la collaboration.

VNA/CVN