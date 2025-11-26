Les agriculteurs américains souhaitent un meilleur accès au marché vietnamien

Le sous-secrétaire au Commerce et aux Affaires étrangères agricoles du département de l’Agriculture des États-Unis (USDA), Luke J. Lindberg, a déclaré le 25 novembre que les États-Unis souhaitent améliorer leur accès au marché vietnamien.

Lors d’une conférence de presse tenue au siège de la Mission permanente des États-Unis auprès des Nations unies à New York, Luke J. Lindberg a souligné que les agriculteurs américains sont enthousiastes à l’idée d’un accès accru à de nouveaux marchés au Vietnam. Il a également rappelé que le Vietnam figure parmi les principaux exportateurs de produits agricoles vers les États-Unis.

Concernant une éventuelle réduction des droits d’importation pour les produits agricoles vietnamiens, il a indiqué que les deux pays s’étaient entendus sur un accord-cadre. L’administration du président Donald Trump et les négociateurs œuvrent activement à l’élaboration d’un accord plus détaillé et exhaustif. Le responsable s’est dit convaincu qu’un meilleur accès des produits agricoles américains au marché vietnamien contribuerait à rééquilibrer les échanges bilatéraux.

Dans une déclaration connexe, la secrétaire à l’Agriculture, Brooke Rollins, a annoncé que les États-Unis continueraient à soutenir les économies émergentes dans leur modernisation agricole et leur transition vers une croissance orientée vers le marché, notamment par le biais de programmes d’assistance technique. Elle a cité les avancées notables réalisées au Kenya, en Éthiopie et au Vietnam.

Lors d’une table ronde qui a suivi, Nguyên Hoàng Nguyên, chargé d’affaires a.i. de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, a affirmé que la coopération agricole demeure l’un des piliers essentiels du partenariat stratégique global entre le Vietnam et les États-Unis. Le Vietnam aspire à approfondir une coopération substantielle, fondée sur l’intérêt mutuel, la durabilité et la transparence.

Le représentant vietnamien a rappelé que le Vietnam est considéré comme un pays prioritaire dans le programme Food for Progress (Alimentation pour le progrès) et espère poursuivre cette collaboration. Nguyên Hoàng Nguyên a réitéré le souhait du Vietnam de maintenir le dialogue en vue de réviser les niveaux de droits de douane, afin de créer un environnement commercial plus favorable et mutuellement bénéfique.

