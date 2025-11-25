Le Vietnam et la BM renforcent leur coopération pour une croissance durable

Le 25 novembre à Hanoï, le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a reçu le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Carlos Felipe Jaramillo.

Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc a apprécié le soutien de la BM accordé au Vietnam ces dernier temps. Depuis 1993, la BM figure parmi les principaux bailleurs de fonds internationaux du Vietnam. Fin 2024, elle avait soutenu le pays à travers 180 programmes et projets, pour un montant total de plus de 26 milliards de dollars, dont environ 23 milliards de dollars sous forme de prêts. Ces projets ont favorisé le développement du Vietnam, notamment en matière d'infrastructures et d'assistance technique dans les secteurs de la trésorerie et de la banque.

Photo : VNA/CVN

Se référant au récent rapport de la BM "Le Vietnam en plein essor : Voies vers un avenir à revenu élevé", il a salué les quatre recommandations axées sur les investissement massif dans le capital humain et la transformation numérique ; l'élargissement et l'amélioration de l'efficacité des investissements publics ; la consolidation de la gestion et de la supervision du secteur financier afin de réduire les risques systémiques ; la promotion de la transition écologique - l'amélioration des capacités en ressources humaines et la réforme institutionnelle fondamentale.

Le dirigeant vietnamien a proposé d'intensifier la coopération dans les domaines des infrastructures stratégiques, de la logistique, de l'énergie propre et de l'adaptation au changement climatique, le développement urbain, la transformation numérique, la gouvernance des données et l'adaptation au changement climatique. Il a toutefois plaidé pour une plus grande flexibilité concernant les normes d'appel d'offres et les coûts d'emprunt afin d'accélérer la mise en œuvre des projets.

De son côté, Carlos Felipe Jaramillo, vice-président de la BM pour l'Asie de l'Est et le Pacifique a apprécié les orientations de développement du Vietnam.

Les échanges ont porté sur des mesures concrètes telles que la mise en oeuvre de réformes pour réduire les délais de traitement et accélérer l'avancement des projets, la mobilisation de capitaux pour les grands projets via un financement mixte public-privé, l'investissement dans des projets faisant appel à la science, à la technologie, à la transforation numérique et à l'innovation. Une attention particulière a été accordée à la résilience climatique dans le delta du Mékong et à Hô Chi Minh-Ville, au projet de développement durable d'un million d'hectares de riz de haute qualité à faibles émissions, lié à une croissance verte dans le delta du Mékong, ainsi qu'au soutien financier aux entreprises privées qui mettent en œuvre des projets d'énergies éolienne, solaire et minière.

VNA/CVN