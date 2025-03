Rationalisation de l'appareil : la permanence du Comité du Parti de l'AN donne son avis

Le membre du Politburo, secrétaire du Comité du Parti de l'Assemblée nationale (AN) Trân Thanh Mân, également président l’AN, a présidé ce lundi matin 17 mars à Hanoi une réunion de la permanence du Comité du Parti de l'AN pour donner des avis sur les amendements et compléments à la loi relative à l'élection des députés à la XVIe AN et aux Conseils populaires pour la période 2026-2031, ainsi que sur l'état d'avancement des amendements et compléments à certain nombre d’articles de la Constitution de 2013.