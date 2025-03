Le PM dirige le comité de pilotage des grands projets ferroviaires nationaux

Le Premier ministre préside le comité de pilotage tandis que le vice-Premier ministre Trân Hông Hà est le vice-président permanent. Le vice-Premier ministre Hô Duc Phoc et le ministre de la Construction, Trân Hông Minh assument les fonctions de vice-présidents. En plus, le comité regroupe aussi des responsables de certains ministères, de Hanoï et de Hô-Chi-Minh-Ville ainsi que de la Société des chemins de fer du Vietnam.

En vertu de la décision susmentionnée, le comité de pilotage dirigera la mise en œuvre de principaux projets ferroviaires, notamment la ligne à grande vitesse Nord - Sud, les axes interprovinciaux clés tels que Lào Cai -Hanoï - Hai Phong, Hanoï - Lang Son et Mong Cai - Ha Long, les projets ferroviaires urbains à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Le comité de pilotage est chargé de proposer au Premier ministre les orientations et solutions pour accélérer l'avancement des grands projets ferroviaires, notamment le développement des réseaux ferroviaires urbains à Hanoï et Hô Chi Minh-Ville.

Il supervisera la coordination entre les ministères, secteurs et localités concernées afin de mettre en œuvre les activités d'investissement et de construction des projets, conformément aux résolutions de l'Assemblée nationale et du gouvernement.

Le ministère de la Construction est l'organe permanent du comité de pilotage, chargé d'édifier les règlements opérationnels ; d'aider le président du comité de pilotage à édifier les plans, les programmes de travail ; de préparer les documents, rapports et projets sur les conclusions des réunions régulières ou extraordinaires ; de faire des rapports des activités du comité de pilotage et de réaliser autres devoirs confiés par le président du comité de pilotage.

Les activités du comité de pilotage seront financées par le budget de l'État.

VNA/CVN