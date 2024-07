Un séminaire met en lumière les Accords de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam

Ce séminaire visait à souligner l'importance historique des Accords de Genève pour la lutte pour la libération nationale du peuple vietnamien et des peuples du monde entier. Il a également résumé de précieux enseignements qui sont encore utiles à la cause de la construction, du développement et de la protection du pays.

C'était également l'occasion de reconnaître et d'honorer les grandes contributions de la diplomatie vietnamienne, notamment celles des témoins historiques qui ont négocié, signé et contribué au succès de la Conférence de Genève, ouvrant ainsi une nouvelle étape pour la cause révolutionnaire du Parti et du peuple.

S'exprimant à l'ouverture du séminaire, le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son a souligné qu'il y a 70 ans, les Accords de Genève sur la cessation des hostilités au Vietnam signés le 21 juillet 1954 à Genève (Suisse) constituaient une étape historique importante dans la cause de libération et de réunification nationales.

La Conférence de Genève a été le premier forum multilatéral auquel le Vietnam a participé avec la participation et les négociations directes des principaux pays.

Bùi Thanh Son a affirmé que le processus de négociation, de signature et de mise en œuvre des Accords de Genève était un manuel contenant de nombreuses leçons précieuses en matière de diplomatie, démontrant l'identité unique de l'école diplomatique et des affaires étrangères vietnamiennes.

Nguyên Xuân Thang, membre du Politburo, directeur de l'Académie nationale de politique de Hô Chi Minh et président du Conseil central de théorie, a déclaré que, favorisant la grande puissance et l'influence de la Victoire de Diên Biên Phu, les Accords de Genève étaient le summum de la diplomatie vietnamienne dans la guerre de résistance contre les colonialistes français.

Les accords ont également affirmé la justesse de la lutte pour la libération nationale ainsi que la tradition d'amitié et l'esprit pacifique du peuple vietnamien, a-t-il déclaré.

Nguyên Xuân Thang a souligné que, pour la première fois dans l'histoire, les principaux pays participant à la Conférence de Genève ont reconnu et se sont engagés à respecter les droits nationaux fondamentaux de souveraineté, d'indépendance, d'unité et d'intégrité territoriale du Vietnam, du Laos et du Cambodge.

Lors du séminaire, les participants ont clarifié la portée et l'importance des Accords de Genève pour le processus révolutionnaire vietnamien et le mouvement révolutionnaire mondial et ont promu les valeurs et les leçons apprises de ces Accords.

VNA/CVN