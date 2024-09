Vacances de la Fête nationale

Les accidents de la circulation ont diminué de près de 10%

Le nombre d'accidents de la circulation pendant les quatre jours des congés de la Fête nationale a diminué de 9,82% sur un an pour atteindre 257, selon le ministère de la Police.

Les accidents ont tué 124 personnes et en ont blessé 193 autres du 31 août au 3 septembre. Il s'agit respectivement d'une baisse de 22,5% et d'une hausse de 5% par rapport à la Fête nationale de l'année précédente.

Parmi les accidents, 256 se sont produits sur les routes avec 123 morts et 193 blessés.

Il n'y a eu aucun accident sur les voies navigables, mais il y a eu un accident ferroviaire, faisant une victime.

Pendant ces congés, 60.370 infractions au code de la route ont été constatées avec 129,5 milliards de dôngs (5,2 millions d'USD) d'amendes. Plus de 22.500 véhicules ont été temporairement saisis et 10.900 permis de conduire retirés.

Selon Trân Huu Minh, chef du bureau du Comité national de sécurité routière, pendant les vacances, des embouteillages ont continué à se produire dans les gares routières et ferroviaires, les aéroports et les portes d'entrée de Hanoï et de Hô Chi Minh-Ville en raison d'une augmentation du volume de trafic. Cependant, le niveau de congestion a diminué par rapport aux années précédentes, car les autorités compétentes ont mieux géré la situation.

