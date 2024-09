Solution verte pour l'industrie du transport

Dans le contexte d'une croissance inclusive et durable, qui est la tendance de toutes les économies, de nombreuses entreprises de transport s'efforcent de construire des chaînes d'approvisionnement respectueuses de l'environnement comme avantage concurrentiel dans la fourniture de biens et de services, l’élargissement de marchés.

Photo : VNA/CVN

Le transport vert est principalement mis en œuvre en remplaçant les véhicules utilisant des moteurs à combustion interne par des véhicules utilisant de l'énergie électrique ou hybride et en utilisant des biocarburants et des carburants durables dans les transports.

Cependant, les infrastructures de transport au Vietnam sont encore incomplètes, en particulier dans les zones reculées. Cela rend difficile le déploiement de moyens de transport respectueux de l’environnement tels que les véhicules électriques. Le manque d’infrastructures de soutien telles que des installations de recharge pour véhicules électriques, des entrepôts et des centres de distribution écologiques constituent également un obstacle pour les entreprises.

La directrice adjointe de l'Institut de stratégie et de développement des transports, Nguyên Thi Phuong Hiên, a déclaré que la stratégie de développement des transports vise à promouvoir la logistique verte vers une croissance globale et durable au Vietnam via des stratégies de transport de marchandises écologiques, stratégiques dans les domaines maritime, aérien, ferroviaire et fluvial, routier... avec l'objectif de zéro émission nette dans le système de transport d'ici 2050.

Restructuration du marché



Conformément à l'engagement du gouvernement d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, le port de Gemadept Dung Quât applique la norme internationale ISO 14064 sur la gestion des gaz à effet de serre et les normes de construction du port vert selon TCCS 02:2022/CHHVN, incluant des exigences en matière de gestion environnementale, économique, l’utilisation de l’énergie, la réduction des émissions et l’amélioration de la sécurité du travail.

Photo : VNA/CVN

Le processus d'écologisation des transports comprend également des activités visant à optimiser la capacité de charge des véhicules et des itinéraires de transport grâce à l'application de la technologie, de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, notamment dans la livraison du dernier kilomètre. Cependant, cela nécessite des capacités financières de la part de l'entreprise et cela est toujours considéré comme le plus grand défi, affectant grandement le processus de développement vert du processus de transport, dont l'objectif de restructuration des opérations, de changement d'équipements...

Actuellement, le ministère des Transports met en œuvre la Stratégie nationale de croissance verte pour la période 2021-2030, avec vision jusqu'en 2050 approuvée par le Premier ministre. En conséquence, il est nécessaire d'examiner et de recommander des ajustements aux projets afin de développer l'industrie du transport en vue d'assurer la restructuration du marché du transport vers une croissance verte et durable.

Le ministère des Transports recherche, développe et organise également la mise en œuvre de programmes et de projets nationaux visant à développer des moyens de transport et des systèmes de transports publics respectueux de l'environnement, notamment les véhicules électriques, le développement de centres logistiques verts, de ports verts, l'application de nouvelles technologies et de nouvelles énergies pour remplacer les carburants traditionnels pour les véhicules et les équipements de transport.

Dans le même temps, le secteur des transports se concentre sur l'application de la technologie numérique pour optimiser la gestion et l'exploitation des infrastructures de circulation et des activités de transport, garantissant un trafic sûr et fluide et réduisant la consommation d'énergie.

VNA/CVN