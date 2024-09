Le Premier ministre exhorte Dà Nang à parvenir à un développement équilibré, rapide et durable.

>> Dà Nang : une nouvelle ère de développement

>> Le Premier ministre préside une conférence sur le développement de Dà Nang

>> Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets importants à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Lors d'une séance de travail avec le Bureau permanent du Comité municipal du Parti sur les résultats du développement socio-économique de la ville au cours des huit premiers mois de 2024 et les orientations et tâches pour la période à venir, Pham Minh Chinh a souligné que Dà Nang doit être le leader dans le perfectionnement des institutions de l'économie de marché à orientation socialiste ; dans l'innovation et l'application efficace des réalisations scientifiques et dans le développement de l'économie verte, de l'économie numérique, de l'économie circulaire et de l'économie du partage ; et dans la décentralisation, l'allocation des ressources et la réforme des procédures administratives.

Le chef du gouvernement a exhorté les responsables de la ville à bien comprendre le rôle, la position, le potentiel et l'importance de la ville, ainsi que sa mission en tant que leader, pionnier, moteur économique dans les régions du centre-nord et de la côte centrale, et pôle de croissance pour la région centrale et l'ensemble du pays.

Des efforts doivent être déployés pour atteindre avec succès les objectifs et les tâches fixés pour 2024 et l'ensemble du mandat, en s'efforçant d'atteindre un taux de croissance du PIBR de 8 à 8,5% en 2024, et en assurant les grands équilibres, en contrôlant l'inflation et en stabilisant la macroéconomie, a déclaré Pham Minh Chinh.

Il a demandé à la ville de maximiser toutes les ressources pour le développement ; d'accroître l'efficacité de l'attraction et de l'utilisation des investissements ; d'accélérer la transformation numérique ainsi que la construction de l'administration numérique, de la société numérique et du citoyen numérique ; et d'améliorer la recherche, le développement et l'application de l'intelligence artificielle (IA).

Le Premier ministre a également rappelé à la ville que le développement socio-économique doit être associé à la préservation et à la promotion des valeurs culturelles traditionnelles et de la protection de l'environnement, au règlement efficace des problèmes sociaux, à l'amélioration de l'intégration et des relations extérieures, au renforcement de la défense et de la sécurité nationales, et au maintien de la stabilité politique, de l'ordre social et de la sécurité.

Il a souligné l'importance de construire le Parti et le système politique dans une direction transparente et forte, en améliorant la capacité de leadership et la force de combat des organisations et des membres du Parti.

Le Premier ministre a également demandé aux ministères et aux secteurs de se coordonner avec Dà Nang et de l'aider à s'acquitter de ses tâches, notamment en abordant les questions connexes et en promouvant le développement.

Selon le Comité municipal du Parti, le taux de croissance du PIBR de la ville est estimé à 5% au premier semestre 2024. Au cours des sept premiers mois, la ville a accueilli 6,6 millions de touristes et a gagné plus de 20.000 milliards de dôngs (804 millions de dollars) grâce au tourisme, soit une augmentation respective de 33% et de 30% d'une année sur l'autre.

L'indice de production industrielle (IPI) a augmenté de 4,7% et le chiffre d'affaires total des importations et des exportations est estimé à plus de 1,8 milliard d'USD, en hausse de 11,5%. Au 15 août, les recettes totales du budget de l'État ont dépassé 16.000 milliards de dôngs, soit 85,23% de l'estimation annuelle.

VNA/CVN