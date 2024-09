Le Premier ministre Pham Minh Chinh inspecte des projets importants à Dà Nang

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

Photo : VNA/CVN

La construction de zones franches dans la ville centrale de Dà Nang ne devrait servir qu'au développement du commerce, des affaires, des services et du tourisme, sans aucun bien immobilier résidentiel, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh le 1er septembre.

La construction de zones franches à Da Nang est une nouvelle politique qui fait partie de la Résolution 136/2024 de l'Assemblée nationale sur le pilotage de certains mécanismes et politiques spécifiquement conçus pour la ville.

En inspectant le projet d'endiguement pour une zone franche de 420 ha le long de la rue Nguyên Tât Thành, arrondissement de Thanh Khê, le Premier ministre Pham Minh Chinh a accepté le plan d'endiguement pour économiser du temps et des coûts par rapport à la construction de la zone sur terre, tout en optimisant l'espace de développement marin.

Dà Nang doit s'inspirer de l'expérience des partenaires internationaux et l'adapter aux conditions locales et à celles du Vietnam dans son ensemble, a-t-il déclaré, demandant à la ville de continuer à étudier l'utilisation des matériaux de remblayage et d'identifier clairement les fonctions de la future zone.

En ce qui concerne une autre zone de libre-échange de 90 ha sur le site touristique de Bà Nà - Suôi Mo dans le district de Hoa Vang, le Premier ministre Pham Minh Chinh a ordonné à la ville de revoir la planification du site de développement du commerce et des services et d'étudier sa connectivité avec d'autres zones de libre-échange en termes de liens souples, durs et de gestion, ainsi que le développement socio-économique de la ville, en veillant à ce qu'elles se complètent au lieu de se concurrencer.

Ensuite, le chef du gouvernement s’est rendu à Liên Chiêu, l'un des trois ports maritimes en eau profonde du Vietnam.

Il est conçu comme un port spécial capable de recevoir des porte-conteneurs de 6.000 à 8.000 EVP.

Le chef du gouvernement a salué les avancées dans les travaux de construction des infrastructures de ce port. Il a aussi demandé à la municipalité et aux services concernés de faire des efforts pour achever leur construction avant le 30 août 2025.

Photo : VNA/CVN

Le même matin, le Premier ministre Pham Minh Chinh a inspecté l'avancement du projet d'autoroute de 11 km Hoa Liên - Tuy Loan dans le district de Hoa Vang, une partie de l'autoroute Nord-Sud, et de l'échangeur reliant l'autoroute Da Nang - Quang Ngai, l'autoroute Hoa Liên - Tuy Loan à la Nationale 14B dans le district de Hoa Vang.

Tout en félicitant la ville pour le rythme de construction, le Premier ministre a exhorté les parties compétentes à accélérer les travaux afin que l'autoroute puisse être mise en service avant le 30 août de l'année prochaine, contribuant ainsi à la réalisation de l'objectif fixé par le XIIIe Congrès national du Parti de disposer de 3.000 km d'autoroutes d'ici 2025 pour servir un développement socio-économique rapide et durable et assurer de meilleurs moyens de subsistance à la population.

Dans le cadre de son voyage de travail à Dà Nang, le Premier ministre Pham Minh Chinh a également visité l'école ''Hope'', un internat créé par la société FPT pour les enfants qui ont perdu leurs parents à cause du COVID-19.

Il a demandé à l'entreprise d'accorder une attention particulière à des formations offrant des connaissances complètes et dans des domaines émergents, ainsi qu'à la prise en charge des enfants. Il a également espéré que les élèves feraient de leur mieux et deviendraient de bons citoyens pour contribuer au développement de la nation.

VNA/CVN