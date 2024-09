Google célèbre la 79e Fête nationale du Vietnam

>> Le Google Doodle célèbre la 77e Fête nationale du Vietnam

>> Google rend hommage à Suong Nguyêt Anh, première rédactrice en chef vietnamienne

>> La baie d'Ha Long honorée par Google Doodle

Photo : Hoàng Phuong/CVN

"Doodle célèbre aujourd’hui la Fête nationale du Vietnam ! À ce jour en 1945, des milliers de personnes se rassemblaient sur la place Ba Dinh, à Hanoï, pour écouter le Président de la République proclamer l'indépendance nationale, donnant naissance à la République démocratique du Vietnam, désormais République socialiste du Vietnam", a indiqué Google Doodle dans sa description.

Selon la plus grande plateforme de recherche au monde, c’est l’occasion pour le peuple vietnamien d'honorer les contributions et les sacrifices des générations précédentes pour l'indépendance et la liberté de la nation, ainsi que de renouveler son engagement à perpétuiter cette tradition.

À l'occasion de la Fête nationale, des monuments historiques tels que le vieux quartier de Hanoi et le mausolée du Président Hô Chi Minh sont décorés de couleurs vives avec le drapeau national vietnamien occupant la place centrale. Diverses activités culturelles et sportives se déroulent à travers tout le pays.

La description de Google se termine par des félicitations pour la Fête nationale du Vietnam.

Les Google Doodles sont diverses images et symboles du logo Google pour célébrer les fêtes, les événements importants et les occasions importantes dans le monde entier.

Au Vietnam, en plus de la Fête nationale, Google fait également la promotion d'autres fêtes, de personnalités vietnamiennes et d'occasions spéciales, et rend hommage à travers ses doodles uniques. Des images remarquables peuvent être vues marquant la Fête du roi Hung, la fête de la mi-automne, le Nouvel An lunaire, le peintre Bùi Xuân Phai, la vieille ville de Hôi An et le cai luong (théâtre réformé) - une forme d'opéra folklorique moderne, particulièrement célèbre dans le Sud du Vietnam.

VNA/CVN