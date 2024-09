Impact de La Niña : les catastrophes naturelles seront plus graves d’ici la fin d’année

Entre septembre et novembre 2024, l’ENSO ( El Niño - Oscillation australe) devrait passer à l'état de La Niña avec une probabilité élevée de 60 à 70%. Le phénomène La Niña entraînera des risques de pluies, de tempêtes et d'inondations au cours des derniers mois de l'année, notamment dans le Centre, selon Nguyên Van Huong, chef du Bureau des prévisions météorologiques du Centre national de prévisions hydrométéorologiques.

>> Le changement climatique a touché tous les continents et coûté plusieurs milliards d'USD

>> Comment le changement climatique menace l'agriculture

>> Le vice-PM Trân Luu Quang demande d’améliorer les prévisions météo

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, d’ici fin 2024, les tempêtes et les dépressions tropicales en Mer Orientale devraient apparaître au niveau égal, voire supérieur par rapport à la moyenne de plusieurs années. En particulier, le nombre de tempêtes et de dépressions tropicales touchant le continent pourrait être supérieur à la moyenne de plusieurs années, notamment dans le Centre et le Sud.

Parallèlement, le Centre national de prévisions hydrométéorologiques a estimé que l'impact des tempêtes de cette année coïnciderait presque avec le pic de la saison des pluies dans le Centre. De septembre à novembre, la pluviosité dans le Centre est généralement de 10 à 30% supérieure à la moyenne de nombreuses années, augmentant le risque d'inondations prolongées, de crues et de glissements de terrain.

"La saison des tempêtes de cette année sera probablement violente et de fortes tempêtes ne sont pas exclues. En outre, les orages et les fortes pluies extrêmes de courte durée provoquant des inondations urbaines apparaîtront plus fréquemment, affectant les activités de développement socio-économique", a noté Nguyên Van Huong.

Selon cet expert, face aux évolutions complexes des catastrophes naturelles, pour être proactif dans la prévision et l'alerte de ces phénomènes dans les temps à venir, le Centre national de prévisions hydrométéorologiques met strictement en œuvre la décision N°18/2021/QD-TTg du 22 avril 2021 du Premier ministre réglementant les prévisions, les alertes, la communication sur les catastrophes naturelles et les niveaux de risques, les procédures d'opération des réservoirs de 11 bassins fluviaux à l'échelle nationale.

Parallèlement, le Centre fournira au ministère de l’Agriculture et du Développement rural ainsi qu'à d'autres ministères, aux branches, aux localités et aux populations des prévisions actualisées sur les catastrophes naturelles et leurs impacts pour mieux servir la prévention et la lutte et ainsi minimisé les dommages.

Le Centre continue également de se connecter et d'échanger des informations sur la surveillance et la prévision des tempêtes et des dépressions tropicales avec les agences hydrométéorologiques internationales, de fournir des informations à la presse pour les diffuser en temps opportun à la communauté.

VNA/CVN