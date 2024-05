Les accidents de la route font 845 morts en un mois

Au cours du mois du 15 mars au 14 avril, 1.995 accidents de la route ont eu lieu dans tout le pays, tuant 845 personnes et en blessant 1.537, selon le Bureau du Comité national de la sécurité routière.

Photo : VNA/CVN

Par rapport à la même période en 2023, le nombre d'accidents a augmenté de 334 tandis que le nombre de décès a diminué de 62 et le nombre de blessés a augmenté de 431.

Parmi les accidents, 1.979 accidents se sont produits sur la route, faisant 834 morts et 1.535 blessés ; 12 sur la voie ferrée, tuant neuf personnes et en blessant deux ; quatre sur les cours d'eau, causant deux morts.

En avril, l'Autorité de l'aviation civile du Vietnam a reçu 14 rapports de sécurité obligatoires et sept incidents de niveau D, dont un lié à une panne technique, un dû à un impact d'oiseau, quatre dus à l'équipage de conduite et un au personnel technique.

Du 15 décembre 2023 au 14 avril 2024, un total de 8.548 accidents se sont produits dans tout le pays, tuant 3 569 personnes et en blessant 6.783 personnes. Par rapport à la même période de l'année dernière, le nombre d'accidents a augmenté de 1.528 ou 21,77%, le nombre de blessés a augmenté de 2.278 ou 50,57% et le nombre de décès a diminué de 547 ou 13,29%.

Concrètement, 8.475 accidents de la route ont tué 3.520 personnes et blessé 6.774 personnes ; 52 accidents ferroviaires ont tué 39 personnes et sept blessés ; 18 accidents fluviaux ont fait neuf morts et deux blessés ; trois accidents maritimes ont tué une personne.

VNA/CVN