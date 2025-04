Des artistes vietnamiens et sud-coréens tiennent leur salon à Phu Yên

Plus de 60 œuvres d’art et de calligraphie traditionnelle d’artistes des provinces vietnamienne de Phu Yên (Centre) et sud-coréenne de Chungbuk sont exposées à partir du 31 mars à la Bibliothèque de la province de Phu Yên.

L’évènement est organisé par le Service de la culture, des sports et du tourisme de Phu Yên et la Fédération des arts de Chungbuk, en l’honneur du 50e anniversaire de la libération de la province vietnamienne (1er avril 1975 - 1er avril 2025).

Il s’agit d’une activité d’échange culturel significative, contribuant à renforcer l’amitié et la compréhension entre les populations des deux localités.

Lors de l’exposition, les artistes ont créé un certain nombre d’œuvres d’art et de calligraphie.

Cette exposition est un pont important pour faire découvrir les valeurs artistiques sud-coréennes au public vietnamien, a déclaré Kim Ok Hee, présidente de la branche de Cheongju de la Fédération des arts de Chungbuk, souhaitant que plus d’expositions d’artistes vietnamiennes et sud-coréens seront organisées dans l’avenir.

Selon le directeur adjoint du Service de la culture, des sports et du tourisme, Nguyên Lê Vu, ces derniers temps, les activités d’échange culturel entre Phu Yên et Chungbuk se sont développées de plus en plus, contribuant à renforcer la solidarité, l’amitié et la compréhension mutuelle entre les deux localités.

L’exposition qui se déroule jusqu’au 4 avril, offre au public vietnamien l’opportunité de profiter de valeurs artistiques uniques, tout en promouvant la coopération culturelle entre les deux pays, a-t-il estimé.

Outre l’exposition, la délégation de la Fédération des arts de Chungbuk a lancé de nombreuses activités significatives dans la province de Phu Yên, telles qu’un spectacle célébrant le 50e anniversaire de la libération de la province ; une visite de l’école primaire le bourg de Phu Thu, dans district de Tây Hoa.

