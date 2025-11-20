L'épouse du Premier ministre rend visite à des enfants défavorisés en Algérie

Dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en Algérie, Lê Thi Bich Trân, son épouse, s'est rendue au Centre dédié à l'enfance assistée d'El Biar. Elle était accompagnée de la ministre algérienne du Tourisme et de l'Artisanat, Houria Meddahi.

Accueillie chaleureusement par les enfants avec des dattes et des performances artistiques qu'ils avaient préparées eux-mêmes, Lê Thi Bich Trân a exprimé sa profonde impression devant la beauté du pays, sa richesse culturelle et l'hospitalité de son peuple.

Au cours de la visite, les dirigeants du Centre ont présenté les activités, les conditions de prise en charge et les efforts déployés pour soutenir les enfants, notamment des orphelins, des enfants nés sous X, des victimes de divorce et bien d'autres cas.

Lê Thi Bich Trân a visité plusieurs salles de classe, espaces de loisirs et zones de vie, avant de remettre des cadeaux aux enfants. Elle a salué le dévouement des cadres et employés du Centre et a exprimé son souhait que le Centre continue d'être un pilier pour ces enfants et les aide à accéder à l'éducation, aux services sociaux et à un avenir meilleur. Elle a également encouragé les enfants à persévérer dans leurs études pour devenir des citoyens utiles à la société.

La ministre Houria Meddahi et les dirigeants du Centre ont remercié Mme Bich Trân, soulignant que cette visite constitue un important encouragement pour les enfants et le personnel.

Dans le cadre de son programme en Algérie, Mme Bich Trân et la ministre Houria Meddahi ont également visité l'atelier de céramique Djaballah Said et découvert le savoir-faire artisanal traditionnel du pays.

