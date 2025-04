L'épouse du Premier ministre rencontre des membres du Cercle des femmes de l'ASEAN

Photo : VNA/CVN

Vu Thi Bich Ngoc, épouse du vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son, présidente d'honneur de l'AWCH, ainsi que des ambassadrices, des épouses d'ambassadeurs et des représentants des ambassades de l'ASEAN à Hanoï, ont assisté à l'événement.

L’AWCH a été créé le 11 août 2015 à Hanoï, à l'occasion du 48e anniversaire de la fondation de l'ASEAN et du 20e anniversaire de l'adhésion du Vietnam à l'ASEAN. C'est l'une des initiatives du ministère vietnamien des Affaires étrangères pour célébrer la naissance de la Communauté de l'ASEAN le 31 décembre 2015.

L’AWCH comprend des ambassadrices, des épouses d'ambassadeurs, des dirigeantes et des fonctionnaires des ambassades des pays membres de l'ASEAN et de ses pays partenaires à Hanoï, des épouses de dirigeants du ministère des Affaires étrangères.

S’exprimant à la rencontre, la présidente d’honneur de l’AWCH, Nguyên Thi Bich Ngoc a présenté les activités de son organisation ces dernières années dont l’objectif principal est de connecter les femmes des pays de l’ASEAN et des partenaires. Les activités de l’AWCH ont contribué activement à la promotion de la beauté culturelle des pays membres, en présentant le potentiel et en reliant les opportunités de coopération des localités, a-t-elle ajouté.

Pour sa part, Lê Thi Bich Trân a hautement apprécié les activités de l’AWCH, notamment en 2025 où l’ASEAN célèbre 10e anniversaire de sa communauté avec la vision axée sur ses citoyens.

Pour le Vietnam, tout le pays attend avec impatience de célébrer le 50e anniversaire de la réunification nationale et le 80e anniversaire de la Fête nationale. Cette année marque également les 30 ans de l’adhésion du Vietnam à l’ASEAN, a poursuivi l’épouse du Premier ministre.

Soulignant les contributions indispensables des femmes au développement de l’ASEAN et du Vietnam, Lê Thi Bich Trân a exprimé son souhait de continuer à accompagner l’AWCH pour promouvoir davantage le caractère unique et la diversité des cultures de l’ASEAN.

Dans l'espace culturel et historique du site des reliques du temple Dô, Le Thi Bich Trân et des membres de l’AWCH ont rendu hommage à des rois de la dynastie des Ly et ont participé à de nombreuses activités uniques telles que la fabrication de peintures folkloriques Dông Hô, de la confection de gâteaux "phu thê" et l'interprétation de chants folkloriques Quan ho-patrimoine culturel immatériel mondial reconnu par l’UNESCO.

Vuong Quôc Tuân, secrétaire adjoint du Comité provincial du Parti et président du Comité populaire provincial de Bac Ninh, s'est dit honoré d'accueillir la délégation à l'occasion du festival commémorant le 1.015e anniversaire du couronnement de l'empereur Ly Thai Tô.

VNA/CVN