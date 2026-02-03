Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong commémore l'anniversaire du Parti

Le Consulat général du Vietnam à Hong Kong (Chine) a organisé une visite du site historique de Sung Wong Toi, situé dans le quartier de Kowloon City. Ce lieu emblématique est étroitement lié à la conférence historique qui a conduit à la création du Parti communiste vietnamien.

Des fonctionnaires et des membres du personnel du Consulat général, sous la direction du Consul général Lê Duc Hanh, accompagnés de représentants d'organismes et d'entreprises vietnamiennes implantés à Hong Kong, ont déposé des fleurs au pied du monument de Sung Wong Toi.

Le site abrite une pierre commémorative portant le nom de Sung Wong Toi, provenant du bâtiment d'origine, aujourd'hui disparu, où s'est tenue secrètement la conférence fondatrice du Parti le 3 février 1930.

Les participants ont évoqué le contexte historique et l'importance de la création du Parti. Les archives historiques décrivent cet événement comme un tournant majeur qui a unifié les organisations communistes précédentes en un parti unique et cohérent, chargé de mener la révolution vietnamienne pour renverser le pouvoir colonial et instaurer l'indépendance, la liberté et le bonheur national. Nguyên Ai Quôc, représentant alors l'Internationale communiste, a joué un rôle déterminant dans le succès de la conférence.

Lê Duc Hanh a déclaré que cette visite offrait à la jeune génération l'occasion de se souvenir des contributions des révolutionnaires de la première heure et de leur rendre hommage, tout en cultivant la fierté des traditions révolutionnaires vietnamiennes. Pour le personnel du Consulat général à Hong Kong, cette activité a également permis d'approfondir la compréhension des liens historiques, culturels et traditionnels unissant le Vietnam et Hong Kong, et a constitué une motivation supplémentaire pour renforcer les relations bilatérales.

Elle a noté que les échanges commerciaux entre le Vietnam et Hong Kong ont enregistré une forte croissance en 2025, les exportations vietnamiennes vers Hong Kong ayant bondi de 97,1% sur un an pour atteindre 41,5 milliards de dollars américains.

Situé dans le parc Sung Wong Toi, le site est lié à de nombreuses activités du président Hô Chi Minh au début des années 1930. À proximité se trouve la rue Tam Kung, où se dressait autrefois la maison N°186, lieu de travail du président Hô Chi Minh avant son arrestation par les autorités coloniales britanniques à Hong Kong et sa détention à la prison Victoria lors de la célèbre affaire Nguyên Ai Quôc. Si la rue Tam Kung existe toujours, la maison N°186 a disparu, une partie de la rue ayant été démolie pour laisser place à l’avenue Olympic.

