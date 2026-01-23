Le Danemark envisage de mettre fin à l'interdiction de l'énergie nucléaire

Le Danemark envisage de construire de petits réacteurs nucléaires modulaires pour répondre à ses besoins énergétiques, a déclaré le 22 janvier le ministère du Climat et de l'Énergie, ce qui mettrait fin à l'interdiction de l'énergie nucléaire en vigueur depuis 1985.

Un cadre permettant d'étudier le "potentiel et les risques" des nouvelles technologies nucléaires et la levée du moratoire est désormais en place, a indiqué le ministère dans un communiqué.

"L'énergie verte provenant du soleil et du vent est aujourd'hui et restera à l'avenir le pilier de l'approvisionnement énergétique du Danemark, mais nous pouvons constater qu'elle ne peut pas être suffisante à elle seule", a déclaré Lars Aagaard, ministre danois du Climat, de l'Énergie et des Services publics.

"Nous devons être ouverts à l'idée d'examiner si d'autres technologies peuvent nous fournir de l'énergie verte à l'avenir", a-t-il ajouté.

"Les petits réacteurs nucléaires modulaires pourraient être une option", poursuit-il.

Les SMR sont des réacteurs nucléaires avancés qui ont une capacité de production électrique pouvant atteindre 300 mégawatts par unité, soit environ un tiers de la capacité de production d'un réacteur nucléaire traditionnel.

Ils sont relativement simples à construire, ce qui les rend plus abordables que les grands réacteurs nucléaires.

Le gouvernement rassemble davantage d'informations sur les processus réglementaires, les questions de sécurité, le traitement des déchets radioactifs, les compétences et les coûts avant de prendre une décision politique, indique le ministère.

Le Parlement danois, qui avait voté l'interdiction de l'énergie nucléaire dans sa production énergétique en 1985, a accepté début 2025 de commencer à examiner les nouvelles technologies nucléaires comme source d'énergie potentielle.

Selon les chiffres de 2024 de l'Agence internationale de l'énergie (AIE), l'énergie éolienne représente 58% de la production d'électricité du Danemark, les biocarburants 18%, l'énergie solaire 11% et les déchets et le charbon 5% chacun.

