L'électro prend le pouvoir à Coachella

Des vétérans aux étoiles montantes, les artistes électro ont occupé le devant de la scène cette année au festival Coachella, dont près de la moitié de la programmation faisait la part belle aux FatBoy Slim et autres DJ comme Ninajirachi.

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Photo : AFP/VNA/CVN

S'il vibre habituellement au rythme du son pop-rock, le rendez-vous d'Indio, en Californie, est devenu un incontournable pour les fans d'électro, genre qui poursuit son irresistible ascension depuis la fin de la pandémie de COVID.

"Une grande partie de cette musique est bien plus accessible. De plus, la collaboration et l'influence électroniques sont très présentes dans la pop", ce qui rend l'électro "bien plus visible à tous les niveaux maintenant", relève auprès de l'AFP le DJ Adam Beyer.

Le Suédois a partagé un set au deuxième jour du festival avec Armin van Buuren, légende de la "trance", déclinaison hypnotisante de la musique électronique avec ses lignes répétitives.

"Le terme est tellement large à présent", dit van Buuren à propos de l'électro.

"Ce n'est plus seulement de la +house music+, même des titres de (la star de la pop) Sabrina Carpenter comportent des éléments de batterie électronique. Je suppose que la musique électronique s'est diffusée et a un impact sur tous les genres de musique", souligne le Néerlandais, mettant l'accent sur la nouvelle approche de la jeunesse avec l'"ambiance, l'énergie et le contexte" comme mots d'ordre.

"Les festivals et les spectacles de grande envergure sont devenus plus immersifs et basés sur l'expérience, et la musique électronique est faite exactement pour ce type de cadre", déroule-t-il. "C'est physique, émotionnel et répétitif d'une manière qui fonctionne à cette échelle plus grande".

L'un des moments forts du deuxième weekend de Coachella aura été la première d'ÆDEN", une performance multiforme entre musique, art visuel et tech signée Anyma, décalée à cause de la pluie la semaine dernière.

John Good s'est lui délecté de la collaboration entre le groupe de rock industriel Nine Inch Nails et le producteur d'électro allemand Boys Noize.

"Je veux dire, j'adore ça, c'est comme... une rave après l'autre, tu vois ?", s'enthousiasme ce festivalier.

"Mélange d'ancien et de neuf"

Sur la scène Sahara, spécialement dédiée à l'électro, la programmation affiche une ribambelle de DJ de sous-genres divers et variés.

Parmi eux se trouve le Brésilien DJ Mochakk, qui pioche des sonorités dans la musique traditionnelle de son pays et le genre tropicaliste.

Coachella est "mon plus gros concert à ce jour", se félicite l'artiste de 26 ans.

"La musique évolue toujours par cycles", et "avec l'électro je pense que c'est ce mélange d'ancien et de neuf avec lequel les gens peuvent se connecter", raconte-t-il.

"Et puis c'est un genre très ouvert, on peut mixer tellement de genres sur le même set, changer constamment d'énergie" et livrer un show "imprévisible" qui reste "palpitant".

Puisant aussi dans la culture latine, le duo espagnol MESTIZA, composé de Belah et Pitty a occupé le plateau avec ses danseurs de flamenco.

"La musique électronique a quelque chose de vraiment spécial, et c'est pourquoi elle est comprise dans le monde entier", abonde Belah, décrivant un genre qui "n'a pas de limite".

"Pendant longtemps, c'était difficile de trouver des endroits où aller pour écouter de la musique électronique", se remémore Pitty, notant néanmoins une évolution "spectaculaire", comme le prouve "la programmation de ce Coachella".

AFP/VNA/CVN