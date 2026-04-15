Cannes : un film d'animation de Quentin Dupieux retenu à la Quinzaine des cinéastes

Dix-neuf longs métrages, dont un film d'animation signé Quentin Dupieux, se disputeront le prix du public de la Quinzaine des cinéastes, une des sections parallèles du festival de Cannes, selon la sélection annoncée mardi 14 avril à Paris.

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Photo : AFP/VNA/CVN

En marge de la compétition cannoise qui débute le 12 mai, la Quinzaine donnera ainsi à voir le Vertige, réalisé en animation 3D par Quentin Dupieux et tourné en prise de vues réelles avec Alain Chabat, Jonathan Cohen et Anaïs Demoustier. Le prolifique réalisateur français de Yannick sera également présent dans la sélection officielle avec Full Phil, avec Woody Harrelson et Kristen Stewart.

Le comité de sélection de la Quinzaine a également retenu Merci d’être venu, dernier volet du journal filmé d'Alain Cavalier, 94 ans, prix du jury à Cannes en 1986 avec Thérèse ; Butterfly Jam, du réalisateur russe Kantemir Balagov et une adaptation du Journal d’une femme de chambre signée par le cinéaste roumain Radu Jude avec Mélanie Thierry et Vincent Macaigne.

Ce sont des films qui "échappent à toutes les cases", a commenté Julien Rejl, délégué général de la Quinzaine des cinéastes lors d'une conférence de presse, en dévoilant cette sélection qui compte également neuf courts et moyens métrages, dont l'un venu du Soudan.

"On a voulu montrer sur un pied d’égalité des œuvres qui représentent des cinéastes à différents stades de leur parcours", a-t-il ajouté, vantant la sélection de "films qui font du bien à l’œil, au souffle, mais surtout au cœur".

Selon Julien Rejl, les 1.800 longs métrages reçus par le comité de sélection démontrent la grande vitalité du 7e art malgré des vents économiques contraires. "De plus en plus de films se font avec des petits budgets, avec des conditions de production plus précaires", a-t-il estimé.

Cette année, la Quinzaine remettra par ailleurs son Carrosse d'or à la réalisatrice française Claire Denis (Beau travail", Trouble everyday...) pour l'ensemble de son œuvre.

AFP/VNA/CVN