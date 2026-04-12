Le fondateur du groupe Imagine Dragons lance son premier jeu vidéo

Le chanteur du groupe de rock américain Imagine Dragons lance mardi "Last Flag", un jeu vidéo sur PC inspiré de son enfance chez les scouts et développé avec son frère, qui est également le manager du quatuor.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Ça n'est pas qu'un projet passion, cela fait maintenant plus de cinq ans qu'on y travaille", a déclaré Dan Reynolds lors d'un échange en ligne avec des journalistes, quelques semaines avant la sortie du jeu.

À la tête de Night Street Games, studio d'une trentaine de personnes qu'ils ont fondé en 2020, Dan et son frère Mac ont discrètement planché sur un jeu de "capture de drapeau" où deux équipes de cinq joueurs s'affrontent en ligne.

Objectif : cacher au mieux sa propre bannière et dérober celle de ses adversaires.

"J'ai grandi dans une famille de huit garçons et une fille, et nous étions tous des enfants un peu +geeks+", se souvient le chanteur de 38 ans, pour qui créer son propre jeu vidéo "était un rêve de gosse".

À la fin des années 2000, alors qu'il projette de développer son premier jeu avec son frère ainé, il monte un groupe universitaire appelé Imagine Dragons et "là, ça a carrément explosé", rembobine ce fan des jeux "Starcraft" et "League of Legends".

Connu pour des morceaux au succès international comme "Believer" et "Thunder", Imagine Dragons est depuis devenu l'un des groupes de pop rock les plus suivis au monde, totalisant plus de 74 millions d'albums vendus et 160 milliards de streams, selon son label Warner Music Group.

"Ces 15 dernières années ont été incroyables, mais on n'arrêtait pas de se dire +et si on avait commencé à créer des jeux ensemble ?+", poursuit Dan Reynolds.

Pour imaginer ce titre aux graphismes colorés et à l'ambiance très "seventies", les deux frères se sont inspirés de leurs vacances d'été en camp scout, où ils pratiquaient un jeu similaire dans les bois.

Si le jeu rappelle l'ambiance de "Fortnite", l'un des plus populaires au monde, Mac Reynolds assure que "Last Flag" se démarque en privilégiant la capture d'objectif à la simple élimination de ses adversaires.

Le jeu s'attaque au secteur très concurrentiel des jeux de tirs en ligne, qui a vu ces dernières années plusieurs grosses productions comme "Concord" et "Highguard" être débranchées rapidement, faute de joueurs.

Mais "même si la concurrence est rude, un nouveau jeu de tir peut percer s'il propose quelque chose de différent", veut croire le manager d'Imagine Dragons.

Une sortie sur consoles Playstation 5 et Xbox Series est également prévue plus tard dans l'année.

AFP/VNA/CVN