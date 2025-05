DJ Snake, premier DJ à faire son entrée au musée Grévin

>> Renaud, Michel Polnareff et Lomepal aux Francofolies

>> Atelier des Lumières, musée Grévin : Astérix fête ses 65 ans à Paris

>> Clara Luciani entre au musée Grévin

Photo : AFP/VNA/CVN

"C'est flippant, c'est bizarre", a réagi le compositeur, producteur et réalisateur artistique français de 38 ans, William Grigahcine de son vrai nom, à proximité de statue. Accessible au public dès mercredi, elle est installée dans la Salle des Colonnes, aux côtés d'autres doubles de cire célèbres comme Brad Pitt, George Clooney et Céline Dion.

Six mois de travail ont été nécessaires pour confectionner la statue de la star représentée avec ses cheveux courts et teints en blond, vêtue d'une veste en cuir et de ses fameuses lunettes de soleil. DJ Snake a déclaré être fier d'être le premier DJ à rejoindre "les grands hommes et les grandes dames du musée" et s'est dit "impressionné" du travail de l'équipe de Grévin.

Connu pour ses tubes planétaires, de Lean On à Taki Taki, l'artiste aux racines françaises par son père et algériennes par sa mère a notamment collaboré avec Travis Scott, Justin Bieber, Selena Gomez, J Balvin, Sean Paul et Lady Gaga.

Après avoir rempli le Parc des Princes à Paris en 2022, il doit assurer samedi un concert au Stade de France (environ 80.000 places), puis finir la nuit par un second show à l'Accor Arena, toujours dans la capitale.

Cette date représente pour lui "le graal", une "impression d'avoir fini le +game+ (le jeu, NDLR) des concerts à Paris" a-t-il affirmé. "Je me suis dit que ce serait sûrement le dernier concert en solo à Paris", avait-il confié lundi 5 mai sur France Inter.

L'artiste international est en négociation pour une nouvelle date à Alger qui serait pleine de "symbolique", a t-il ajouté.

Fondé en 1882, le musée Grévin accueille chaque année plus de 800.000 visiteurs. Avec cette nouvelle entrée, il confirme sa volonté d'ouvrir ses galeries à des figures de la musique contemporaine : la statue de Clara Luciani (La grenade) a rejoint sa collection en février.

AFP/VNA/CVN