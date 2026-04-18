Stars et superproductions : ce qu'il faut retenir du CinemaCon 2026

Les plus grands studios hollywoodiens ont présenté cette semaine leurs films les plus attendus lors du CinemaCon de Las Vegas, le salon annuel des professionnels du septième art.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Voici les moments forts de cet évènement qui offre aux exploitants et distributeurs un aperçu des prochaines sorties en salles:

L’Odyssée

Christopher Nolan a dévoilé des images de L'Odyssée, son adaptation très attendue de l'épopée d'Homère – son premier film depuis Oppenheimer en 2023 - dont la sortie est prévue le 17 juillet.

Les extraits de ce péplum racontant le difficile et long retour à Ithaque d'Ulysse, incarné par Matt Damon, ont permis de découvrir la scène mythique du cheval de Troie, qui a suscité un vif enthousiasme auprès des observateurs du secteur.

Pour tourner cette adaptation qu'il qualifie de rêve de longue date, Christopher Nolan rassemblé un casting six étoiles avec Charlize Theron, Zendaya, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson ou encore Lupita Nyong'o.

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Disclosure Day

Steven Spielberg a, lui aussi, levé le voile sur son prochain film Disclosure Day, le dernier long-métrage en date du réalisateur sur les extraterrestres depuis qu'il s'est emparé de ce thème il y a 50 ans avec Rencontres du troisième type en 1977 puis E.T. l'extra-terrestre en 1982.

"Un demi-siècle plus tard, j'ai réalisé +Disclosure Day+ avec la certitude bien plus forte qu'il y a davantage de vérité que de fiction dans ce film", a déclaré le réalisateur de 79 ans. Le long métrage, qui sortira le 12 juin aux États‑Unis, met notamment en scène Emily Blunt, Josh O’Connor et Colman Domingo.

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Avengers : Doomsday

Disney a présenté la première bande-annonce du nouveau film de la franchise Marvel, Avengers: Doomsday, attendu le 18 décembre dans les cinémas américains.

La bande-annonce a offert un premier aperçu de Robert Downey Jr. dans la peau du Docteur Doom, un méchant issu des bandes dessinées Marvel.

L'acteur de 61 ans fait ainsi son grand retour depuis la mort d'Iron Man dans Avengers: Endgame, sorti en 2019.

Dune : Partie 3

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Warner Bros a projeté les premières minutes de Dune : Partie 3 du réalisateur canadien Denis Villeneuve, dont la sortie est également prévue le 18 décembre.

Les exploitants de salles espèrent que ces deux blockbusters donneront un coup de fouet au box-office.

Thimothée Chalamet, Jason Momoa et Zendaya accompagnaient Denis Villeneuve lors de la présentation de ce dernier chapitre de la trilogie de science-fiction, qui se déroule 17 ans après la fin du précédent film. Un final que le réalisateur a décrit comme "plus intense et assurément plus émouvant".

Digger

Tom Cruise et le réalisateur mexicain Alejandro Gonzalez Inarritu ont dévoilé un premier extrait de leur comédie Digger au CinemaCon.

L'acteur nommé à quatre reprises aux Oscars y incarne un magnat du pétrole bedonnant en quête de rédemption écologique.

Pour Alejandro Gonzalez Inarritu, ce rôle représente "peut-être le plus grand défi" de la carrière de Tom Cruise, qui signe ici son premier film hors des franchises Top Gun et Mission : Impossible depuis 2017.

AFP/VNA/CVN