Argentine : une guitare géante plantée par amour meurtri

Vu du ciel dans la pampa argentine, entre les champs de blé et de soja rectilignes à perte de vue, se dessinent les courbures d'une guitare faite de milliers d'arbres, hommage d'un amour meurtri.

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Photo : Estancia La Guitarra/CVN

L'histoire de ce projet fou naît du tragique. La mort à 25 ans de Graciela Yraizoz, qui rêvait avec son mari, Pedro Ureta, d'un havre idéal pour élever leurs enfants sur ces terres de General Levalle, dans le Sud de la province de Cordoba (Centre).

Graciela Yraizoz, amoureuse du son de la guitare, était enceinte d'un cinquième enfant quand un anévrisme l'a emportée en 1977.

Pedro Ureta a élevé cette oeuvre paysagère de 25 ha à sa mémoire, plantant inlassablement des arbres selon un schéma méticuleusement préétabli traçant les contours de l'Estancia La Guitarra (La ferme de la guitare) sur 1.100 m de long et 400 m de large.

Il aura fallu à Pedro Ureta, décédé en 2019 à 79 ans, plus de cinq années de travail pour parachever cet hommage monumental à l'amour de sa vie.

Au total, quelque 7.000 jeunes pousses, hautes d'une vingtaine de centimètres, ont été mises en terre. Les contours de la guitare sont formés de pins cyprès de Californie, au feuillage persistant d'un vert sombre. Les six cordes ont été dessinées avec des eucalyptus aux reflets bleutés. Le chevalet et la rosace sont composés de cyprès à pommes de pin.

"Après la pluie, lorsque les arbres sont lavés, les couleurs se révèlent plus intenses et plus vives ; on constate alors que, même si tous les cyprès sont verts, aucun n'a exactement la même teinte qu'un autre. Tous les tons de vert se manifestent", a écrit sur son blog Ignacio Ureta, un des quatre enfants du couple.

Aujourd'hui, près de cinquante ans après la mort de Graciela Yraizoz, les arbres ont atteint leur maturité. Le résultat stupéfiant de cette persévérance est visible sur ordinateur, via Google Earth, aux coordonnées 33°52'04.3"S 63°59'16.9"W.

Petro Ureta, qui avait peur de l'avion, n'a jamais survolé son œuvre.

AFP/VNA/CVN