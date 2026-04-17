Un Monet vendu 10,2 millions d'euros, montant record pour ce peintre en France

Un tableau peint en 1901 par Claude Monet, Vétheuil, effet du matin , a été vendu aux enchères pour presque 10,2 millions d'euros jeudi à Paris, un montant record en France pour cet artiste, a annoncé la maison Sotheby's.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Un autre Monet, Les Iles de Port-Villez (1883), a trouvé preneur à 6,45 millions d'euros (frais inclus) lors de la même vente.

Vétheuil, effet du matin a "établi un nouveau record" pour une œuvre de Monet "vendue aux enchères en France", et a été adjugé "à l'issue d'une vive bataille d'enchères de 10 minutes", a souligné Sotheby's dans un communiqué.

Le record pour une œuvre du peintre impressionniste (1840-1926) est de 110,7 millions de dollars, montant auquel le tableau Meules avait été adjugé en 2019 à New York.

Vétheuil, effet du matin et Les Iles de Port-Villez n'avaient plus été vus par le public depuis environ un siècle, puisqu'ils faisaient partie de collections particulières. Le premier était estimé entre 6 et 8 millions d'euros et le second entre 3 et 5 millions.

"Les batailles d'enchères venues du monde entier viennent confirmer avec éclat l'engouement des collectionneurs pour des tableaux impressionnistes vendus sur leur lieu de création", a commenté Aurélie Vandevoorde, co-directrice du département Art Moderne et Contemporain chez Sotheby's Paris, citée dans le communiqué.

Peints à 20 ans d'intervalle et 20 kilomètres d'écart, les deux Monet représentent la Seine dans des lieux situés près de Giverny, au nord-ouest de Paris, où vivait l'artiste.

"Ces œuvres marquent un jalon vers les Nymphéas", série de tableaux emblématique de la dernière partie de la vie du peintre, selon Marianne Mathieu, ancienne directrice du Musée Marmottan-Monet, citée par Sotheby's.

Au total, cette vente d'art moderne et contemporain a atteint un montant de 35 millions d'euros (pour une estimation initiale comprise entre 22,4 et 32,1 millions d'euros).

Parmi les autres lots figuraient un ensemble de sept gouaches de Marc Chagall, qui ont atteint un total de 5 millions d'euros, et Concetto Spaziale, Attese, une toile de l'Italien Lucio Fontana entaillée de deux fentes verticales, adjugée deux millions d'euros.

AFP/VNA/CVN